 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты добиваются выполнения языкового закона общественными заведениями
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты добиваются выполнения языкового закона общественными заведениями
Просмотров: 216
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Просмотров: 252
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 16956
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3636
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 891
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6651
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 954
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 810
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
4
3
9
7
4
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
Хотел убить Кадырова и Путина: что писал в соцсетях киевский террорист
Хотел убить Кадырова и Путина: что писал в соцсетях киевский террорист
Террористический акт в Киеве: силовики рассказали, нашли ли взрывчатку
Террористический акт в Киеве: силовики рассказали, нашли ли взрывчатку
В бизнес-центре в Киеве неизвестный угрожает взрывом - есть заложники
В бизнес-центре в Киеве неизвестный угрожает взрывом - есть заложники
В Киеве перевернулось такси с пассажирами - есть пострадавший
В Киеве перевернулось такси с пассажирами - есть пострадавший
Видео
Все видео
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Захват банка в Киеве: заложница террориста рассказала, как все началось
Захват банка в Киеве: заложница террориста рассказала, как все началось
Подозрительный чемодан: в Киеве перекрыли улицу
Подозрительный чемодан: в Киеве перекрыли улицу
Киевского террориста обезвредили: момент попал на видео
Киевского террориста обезвредили: момент попал на видео
Киевский террорист говорит с журналистами (онлайн)
Киевский террорист говорит с журналистами (онлайн)
Интервью
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты добиваются выполнения языкового закона общественными заведениями
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты добиваются выполнения языкового закона общественными заведениями
Просмотров: 216
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6651
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 702
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1413
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
вторник, 04 августа 2020 15:57

Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
4

  Комментировать

"Умные" технологии помогают мэру Киева Виталию Кличко контролировать разные сферы жизни столицы, не выходя из своего кабинета.

Видео функционирования интерактивной системы появилось на странице в Facebook главы Киева.

Кличко показал, как руководит столицей не выходя из своего кабинета
Фото: bigkyiv.com.ua

"Центр управления полетом - можно так назвать. Контроль различных сфер города: транспорт, собственность, бюджет, камеры наблюдения, медицинские учреждения. Все это можно увидеть на экране в режиме реального времени. Например, поступления и расходы из бюджета. Или как происходит электронная запись к врачам. Мы также видим мониторинг обращений на линию 15-51", - рассказал Кличко.

Каждая единица коммунального общественного транспорта и спецтехники оборудована GPS-трекерами. Благодаря им можно онлайн отслеживать, где необходимый подвижной состав находится и в каком направлении движется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто кого: обнародовали рейтинг кандидатов в мэры Киева

"Система smart city, которую Киев ввел несколько лет назад, сделала муниципальное управление более эффективным и прозрачным, а жителям города предоставила много удобных сервисов. Я убежден, что Киев должен быть технологичным, современным и комфортным городом. И мы все для этого делаем", - отметил Кличко.

К интерактивной системе подключены почти 10 тыс. камер видеонаблюдения, установленных в рамках проекта "Безопасная столица".

В Киеве поймали человека, который в ночь на 2 августа разрушил пункт въезда на Труханов остров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
августа

Создали организацию, которая занималась опекой украинских военнопленных

Показали, что достойны независимости - почтили память кошевого атамана

$ 2 млн за бутылку: "напиток вдов" празднует день рождения

Дневник еврейской девочки перевели на 67 языков

Самое читаемое
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и &quot;смертельно опасный&quot; салат: 5 блогов недели
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и "смертельно опасный" салат: 5 блогов недели
 Просмотров: 60859
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
 Просмотров: 16965
Мужчина в упор расстрелял соседа: момент попал на видео
Мужчина в упор расстрелял соседа: момент попал на видео
 Просмотров: 7164
Стало известно, почему Медведчук поехал в Крым
Стало известно, почему Медведчук поехал в Крым 1 Просмотров: 6409
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика Просмотров: 6372
Новости Киева
В Киеве будет курсировать "социальное такси"
В Киеве будет курсировать "социальное такси" Просмотров: 9
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
 Просмотров: 630
Исследователи нашли сотни новых фамилий жертв расстрелов в Бабьем Яру
Исследователи нашли сотни новых фамилий жертв расстрелов в Бабьем Яру Просмотров: 144
Цветочные Белоснежка, Микки Маус, Шрек и Рапунцель: в Киеве откроют новую выставку
Цветочные Белоснежка, Микки Маус, Шрек и Рапунцель: в Киеве откроют новую выставку Просмотров: 81
Смертельное ДТП под Киевом: 1 человек погиб, 4 пострадали
Смертельное ДТП под Киевом: 1 человек погиб, 4 пострадали Просмотров: 315
Больше всего комментируют
6
Не так, как раньше: президентство Зеленского повлияло на популярность "Квартала 95"
4
События на Донбассе развиваются не по украинскому сценарию - Елисеев
3
Кортежи Зеленского даже не снились Порошенко - мэр Днепра Филатов
2
Пальчевский не пришел на "мужской разговор" с Ницоем, хотя сам его вызвал
2
Кравчук предлагает сделать Донбасс свободной экономической зоной
Голосов: 6143
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua