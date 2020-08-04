Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом

"Умные" технологии помогают мэру Киева Виталию Кличко контролировать разные сферы жизни столицы, не выходя из своего кабинета.

Видео функционирования интерактивной системы появилось на странице в Facebook главы Киева.





Фото: bigkyiv.com.ua

"Центр управления полетом - можно так назвать. Контроль различных сфер города: транспорт, собственность, бюджет, камеры наблюдения, медицинские учреждения. Все это можно увидеть на экране в режиме реального времени. Например, поступления и расходы из бюджета. Или как происходит электронная запись к врачам. Мы также видим мониторинг обращений на линию 15-51", - рассказал Кличко.

Каждая единица коммунального общественного транспорта и спецтехники оборудована GPS-трекерами. Благодаря им можно онлайн отслеживать, где необходимый подвижной состав находится и в каком направлении движется.

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"Система smart city, которую Киев ввел несколько лет назад, сделала муниципальное управление более эффективным и прозрачным, а жителям города предоставила много удобных сервисов. Я убежден, что Киев должен быть технологичным, современным и комфортным городом. И мы все для этого делаем", - отметил Кличко.

К интерактивной системе подключены почти 10 тыс. камер видеонаблюдения, установленных в рамках проекта "Безопасная столица".

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