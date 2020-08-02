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воскресенье, 02 августа 2020 15:59

Поймали человека, который разрушил пункт въезда на Труханов остров

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Поймали человека, который разрушил пункт въезда на Труханов остров
Кличко сообщил о вандализме. Фото: УНИАН

В ночь на 2 августа неизвестный разрушил пункт въезда на Труханов остров в Киеве.

"Опять случай вандализма в столице. Повреждено коммунальное имущество на въезде на Труханов остров. Личность разрушителя установили, его задержала полиция. И я лично проконтролирую, чтобы это дело дошло до суда. Эти варвары должны знать, что придется отвечать за подобные действия. Тогда будут думать, стоит ли "самоутверждаться" таким образом", - написал e Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

Сумма ущерба составляет почти 300 тыс. грн.

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Кличко напомнил, что на Трухановом острове для безопасности отдыхающих установили систему ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости. На авто могут заезжать работники спортивных баз, расположенных на острове, спортсмены, которые там тренируются и коммунальные службы.

В Киеве водители эвакуированных машин устроили скандал на штрафплощадке из-за задержки процедуры возврата автомобилей. Инцидент произошел по адресу улица Набережно-Луговая, 4.

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