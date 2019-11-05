Звезда "Голодных игр" со скидкой продает свое люксовое жилье

Фото: dailymail.co.uk

Звезда фильма "Голодные игры" американская актриса Дженнифер Лоуренс выставила на продажу свой роскошный пентхаус по цене меньшей, чем отдала за него три года назад. В 2016 эти апартаменты стоили знаменитости $15,6 млн. На сегодняшний день Лоуренс согласна расстаться с ними за $14,25 млн.

Находится пентхаус актрисы в элитном районе Нью-Йорка — Верхнем Ист-Сайде. Имеет просторный интерьер, оформленный в светлых тонах. Пишет известное британское издание Dailymail.

Пентхаус Лоуренс является двухэтажным. Имеет в себе 3 спальни, 5 ванных, открытого плана гостиную со столовой, отделенные друг от друга двусторонним газовым камином, полностью оборудованную профессиональной техникой кухню. Есть при нем также 2 террасы. Одна из них площадью почти 300 кв м. Там обустроена летняя кухня, обеденная и несколько развлекательных зон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Известная ведущая избавляется от роскошного дома с частным пляжем

Звезда сериала "Друзья" избавляется от своего роскошного пентхауса, прозванного "имением в небе". Находится собственность знаменитости на 42-м этаже элитного дома. Общую площадь имеет 864 кв м.