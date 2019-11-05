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вторник, 05 ноября 2019 15:12

Звезда "Голодных игр" со скидкой продает свое люксовое жилье
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Звезда снизила цену почти на ,5 млн.
Фото: dailymail.co.uk
Звезда снизила цену почти на ,5 млн.
Звезда снизила цену почти на ,5 млн.
Звезда снизила цену почти на ,5 млн.
Звезда снизила цену почти на ,5 млн.

Звезда фильма "Голодные игры" американская актриса Дженнифер Лоуренс выставила на продажу свой роскошный пентхаус по цене меньшей, чем отдала за него три года назад. В 2016 эти апартаменты стоили знаменитости $15,6 млн. На сегодняшний день Лоуренс согласна расстаться с ними за $14,25 млн.

Находится пентхаус актрисы в элитном районе Нью-Йорка — Верхнем Ист-Сайде. Имеет просторный интерьер, оформленный в светлых тонах. Пишет известное британское издание Dailymail.

Пентхаус Лоуренс является двухэтажным. Имеет в себе 3 спальни, 5 ванных, открытого плана гостиную со столовой, отделенные друг от друга двусторонним газовым камином, полностью оборудованную профессиональной техникой кухню. Есть при нем также 2 террасы. Одна из них площадью почти 300 кв м. Там обустроена летняя кухня, обеденная и несколько развлекательных зон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Известная ведущая избавляется от роскошного дома с частным пляжем

Звезда сериала "Друзья" избавляется от своего роскошного пентхауса, прозванного "имением в небе". Находится собственность знаменитости на 42-м этаже элитного дома. Общую площадь имеет 864 кв м.

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