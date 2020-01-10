Вторая жизнь коробки: 10 оригинальных идей для интерьера

Пустые коробки есть в каждом доме. Вместо того, чтобы выбрасывать их на помойку, можно сделать полезную вещь для дома.

Отличная идея для упорядоченного хранения вещей - органайзер. Готовые в магазине стоят недешево, да и не всегда подходят по цвету, оформлению и размеру. Такую функциональную вещь легко сделаем сами.

Для их декора не годятся газеты и картинки, распечатанные на принтере - краска будет пачкать одежду. Сначала стоит оклеить основную коробку тканью, затем перегородки. После высыхания собрать детали. Вместо бумаги можно использовать ткань, приклеивая ее клеем ПВА, фиксируя края и углы горячим клеем.

Такие органайзеры годятся не только для хранения одежды и хозяйственных вещей, но и украшений. Особенно сережек, которые могут ломаться или запутываться от хаотического сброса.

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Насыщенный зеленый был одним из самых модных цветов 2019 года. В 2020 свои позиции не теряет: актуальным остается введение в интерьер насыщенных оттенков зеленого для создания акцентов. Цвета этой палитры приятные глазу, способствуют успокоению и расслаблению. Интерьеру придают "дорогого" вида, ведь ассоциируются с роскошью и благородством. Использовать насыщенно-зеленый уместно для текстильного оформления интерьера.