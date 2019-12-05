В голове не укладывается: назвали неожиданные вещи похищены из отелей

 
Ексклюзивы
1/5
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 144
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4005
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 6660
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19584
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6336
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3142
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1197
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
11
13
5
15
13
Назвали тенденции кухни, которые уже стали не модными
Назвали тенденции кухни, которые уже стали не модными
Показали впечатляющие елки, которые экономят пространство
Показали впечатляющие елки, которые экономят пространство
Модный тренд 2019: назван самый стильный цвет холодильников
Модный тренд 2019: назван самый стильный цвет холодильников
Упаковка подарков к Николаю: показали 15 оригинальных способов
Упаковка подарков к Николаю: показали 15 оригинальных способов
Вкусная украшение: показали 15 вариантов полезных елочных игрушек
Вкусная украшение: показали 15 вариантов полезных елочных игрушек
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 6660
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2016
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2367
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6336
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 990
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 декабря 2019
Просмотров: 108
Винайдення велосипеда
Чогось воно так, що прислів'я, приказки й тому подібну фразеологію я змалку та й досі сприймаю бук­вально. Тобто прихований у словах смисл ...
пятница, 06 декабря 2019 00:05

В голове не укладывается: назвали неожиданные вещи похищены из отелей

  Комментировать

Посетители гостиниц стараются оставить себе на память что-нибудь из отелей. Порой они удивляют своей абсурдностью.

Отельный гид Wellness Heaven составил список самых странных краж.

Автор: frontier.net.ua
  Кражи в отеле: с 5-звездочных номеров исчезают телевизоры
Кражи в отеле: с 5-звездочных номеров исчезают телевизоры

Было обследовано 634 гостиниц с 4-звездочных отелей и 523 из 5-звездочных отелей для определения поведения воров в зависимости от их богатства.

1. Вероятность угона телевизоров в 5-звездочных отелях в 9 раз больше по сравнению с 4-звездочным сегментом. Произведения искусства являются популярными предметами присвоения в роскошных отелях. В 5,5 раз больше вероятность краж. Планшетные компьютеры и матрасы также воруют гораздо чаще в 5-звездочных отелях.

2. Гости 4-звездочного отеля довольны менее эффектными подарками: полотенца и вешалки. Также любят практичные предметы, как батареи и пульт дистанционного управления.

Также посетители не гнушаются захватить на память вешалки для одежды или ручку с бумагой. Далее следуют вилки и ложки, косметика и батарейки.

3. Наиболее неожиданным оказалась кража всей сантехники в одном из отелей Великобритании, вместе со сливной трубой и раковиной !.

В одном из итальянских отелей прямо посреди дня трое неизвестных мужчин в рабочем одеянии вынесли целый рояль.

А в Франции мужчина хотел украсть чучело кабана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали тенденции кухни, которые уже стали не модными

4. Немецкие и британские гости отеля придерживаются довольно скучной кражи: кроме полотенец и халатов, в центре внимания прежде всего косметика и туалетные товары.

Австрийцы хватаются за посуду и кофемашины. Для американцев США подушки и батареи стоят главными объектами желания.

Итальянцы, кажется, предпочитают винные бокалы как гостиничный сувенир, тогда как фен занимает высокое место в швейцарском рейтинга.

Французов привлекают преимущественно телевизоры и пульты дистанционного управления.

У голландцев любимыми являются лампочки и туалетную бумагу.

Во Флориде завершили строительство нового корпуса гостинично-развлекательного комплекса Семинол Хард Рок. Построили его в форме гитары.

Высота нового корпуса составляет 122 метра. Фасад корпуса оборудовали динамичной иллюминацией.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В голове не укладывается: назвали неожиданные вещи похищены из отелей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Зинченко нужно уходить из команды
Зинченко нужно уходить из команды
 Просмотров: 10737
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
20
 Просмотров: 10260
Ученики прыгали из окон на авто: в Одессе горит колледж
Ученики прыгали из окон на авто: в Одессе горит колледж
21
 Просмотров: 8407
&quot;Это разрыв&quot;: Тина Кароль показала секс в откровенном боди
"Это разрыв": Тина Кароль показала секс в откровенном боди Просмотров: 7929
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
24
 Просмотров: 6660
Дом
Назвали тенденции кухни, которые уже стали не модными
Назвали тенденции кухни, которые уже стали не модными
11
 Просмотров: 774
Показали впечатляющие елки, которые экономят пространство
Показали впечатляющие елки, которые экономят пространство
13
 Просмотров: 1755
Модный тренд 2019: назван самый стильный цвет холодильников
Модный тренд 2019: назван самый стильный цвет холодильников
5
 Просмотров: 891
Основные критерии выбора холодильника
Основные критерии выбора холодильника Просмотров: 45
Упаковка подарков к Николаю: показали 15 оригинальных способов
Упаковка подарков к Николаю: показали 15 оригинальных способов
15
 Просмотров: 1071
Больше всего комментируют
5
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
5
У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск"
4
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти – Вятрович предупредил об опасности
3
Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов
3
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
Голосов: 638
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua