В голове не укладывается: назвали неожиданные вещи похищены из отелей

Посетители гостиниц стараются оставить себе на память что-нибудь из отелей. Порой они удивляют своей абсурдностью.

Отельный гид Wellness Heaven составил список самых странных краж.

Автор: frontier.net.ua Кражи в отеле: с 5-звездочных номеров исчезают телевизоры

Было обследовано 634 гостиниц с 4-звездочных отелей и 523 из 5-звездочных отелей для определения поведения воров в зависимости от их богатства.

1. Вероятность угона телевизоров в 5-звездочных отелях в 9 раз больше по сравнению с 4-звездочным сегментом. Произведения искусства являются популярными предметами присвоения в роскошных отелях. В 5,5 раз больше вероятность краж. Планшетные компьютеры и матрасы также воруют гораздо чаще в 5-звездочных отелях.

2. Гости 4-звездочного отеля довольны менее эффектными подарками: полотенца и вешалки. Также любят практичные предметы, как батареи и пульт дистанционного управления.

Также посетители не гнушаются захватить на память вешалки для одежды или ручку с бумагой. Далее следуют вилки и ложки, косметика и батарейки.

3. Наиболее неожиданным оказалась кража всей сантехники в одном из отелей Великобритании, вместе со сливной трубой и раковиной !.

В одном из итальянских отелей прямо посреди дня трое неизвестных мужчин в рабочем одеянии вынесли целый рояль.

А в Франции мужчина хотел украсть чучело кабана.

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4. Немецкие и британские гости отеля придерживаются довольно скучной кражи: кроме полотенец и халатов, в центре внимания прежде всего косметика и туалетные товары.

Австрийцы хватаются за посуду и кофемашины. Для американцев США подушки и батареи стоят главными объектами желания.

Итальянцы, кажется, предпочитают винные бокалы как гостиничный сувенир, тогда как фен занимает высокое место в швейцарском рейтинга.

Французов привлекают преимущественно телевизоры и пульты дистанционного управления.

У голландцев любимыми являются лампочки и туалетную бумагу.

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