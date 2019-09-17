Старый автобус превратили в общественный бассейн

Фото: inhabitat.com

Французский художник Бенедетто Буфалино переоборудовал старый автобус под бассейн для плавания. Взял транспортное средство с автомобильного кладбища. Избавился от всех "внутренностей" автобуса и полностью убрал одну из боковых панелей. Перевернул автомобиль на бок. Выстлал изнутри специальным покрытием, которое удерживает воду.

В бассейне-автобусе от Буфалино одновременно может поместиться до 10 человек. В длину конструкция достигает почти 9 метров, в ширину — 2,5. Температура воды поддерживается в пределах плюс-минус 27 градусов, пишет inhabitat.

Установили бассейн-автобус на площади одного из городов региона Артуа, что на севере Франции. Доступ сделали свободным для населения.

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В Лондоне установят первый в мире бассейн, который висит в воздухе. Сооружение станет своеобразным мостом между двумя жилыми многоэтажками элитного микрорайона. Будет находиться на высоте 35 метров над землей.