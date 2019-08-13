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вторник, 13 августа 2019 13:51

Сталь вместо плитки: показали оригинальные идеи для оформления кухни
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Кухонный фартук из стали — это не только стильно, но и практично.
Фото: donpedrobrooklyn.com
Кухонный фартук из стали — это не только стильно, но и практично.
Кухонный фартук из стали — это не только стильно, но и практично.
Кухонный фартук из стали — это не только стильно, но и практично.
Кухонный фартук из стали — это не только стильно, но и практично.

В оформлении интерьера кухонь все большую популярность обретают фартуки с нержавеющей стали. Этот материал долговечен, устойчив к влаге и высоким температурам, не склонен к нарастанию плесени.

Ни брызги жира, ни любые другие пятна стальному фартуку не страшны. Любые загрязнения на нем легко отмываются даже без химических средств — достаточно тряпки и теплой воды. Чтобы придать поверхности блеска, в воду можно добавить небольшое количество соды или уксуса, пишет donpedrobrooklyn.

Еще одно преимущество стального фартука для кухни — визуальное расширение комнаты. Возникает такой эффект благодаря способности стали отражать свет от своей поверхности. Блики, возникающие при этом, обеспечивают не только иллюзию увеличения пространства, но и придают интерьеру лоска и изысканности.

Мебель в кухню со стальным фартуком следует подбирать тщательно. Предпочтение желательно отдавать изделиям из "теплых" материалов, в частности из древесины. В ином случае интерьер будет выглядеть слишком строго и "холодно".

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Заменить плитку на кухне можно стеклом. Этот материал также надежно защищает стены от загрязнений, делает поверхность идеально гладкой и помогает визуально расширить пространство. Стены под стекло можно просто покрасить или отделать обоями.

donpedrobrooklyn.com
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