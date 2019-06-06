Роскошные белые кухни, которые выглядят совсем не как больничная палата

Фото: donpedrobrooklyn.com

Белый цвет символизирует чистоту и совершенство. Идеально подходит для оформления любых комнат, в том числе и кухни. Интерьеру он придает элегантности и европейского лоска, освежает и наполняет помещение светом.

Белый способен визуально расширять пространство, что особенно уместно в маленьких комнатах. Кроме того, на этот цвет всегда приятно смотреть. Он не вызывает гнетущего чувства, дарит ощущение легкости и комфорта. Пишет donpedrobrooklyn.

Белый хорошо сочетается с другими цветами. Особенно удачным является его дуэт с черным, синим, всеми оттенками коричневого. Если же решено сделать интерьер полностью белым, стоит выбрать несколько оттенков этого цвета. Иначе комната будет выглядеть слишком стерильно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Просто и изысканно: показали роскошные кухни со стеклом вместо плитки

Использовать белый можно в любом стиле: от уютного бохо до грубого индустриального. Сочетается он и с различными текстурами, начиная с древесины и заканчивая стеклом.

Белый является одним из основных цветов в палитре, характерной для модного нынче стиля ар-деко. Это эклектичное направление, которое сочетает в себе признаки модернизма и классики, имперского стиля с элементами экзотики. Ар-деко является одновременно ярким и изящным, роскошным и легким.