 
Ексклюзивы
1/5
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 28317
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 351
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 288
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 1782
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 2844
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5283
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3537
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2196
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7659
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1161
Фото
Все фото
15
32
6
13
14
Роскошные белые кухни, которые выглядят совсем не как больничная палата
Роскошные белые кухни, которые выглядят совсем не как больничная палата
Помпезное здание поражает королевской роскошью и заоблачной ценой
Помпезное здание поражает королевской роскошью и заоблачной ценой
Ангел Victoria&#039;s Secret показала свое уютное жилье
Ангел Victoria's Secret показала свое уютное жилье
Показали скромный дом, позволяющий быть ближе к природе
Показали скромный дом, позволяющий быть ближе к природе
Не хуже мрамора: как выглядят кухни с гранитными столешницами
Не хуже мрамора: как выглядят кухни с гранитными столешницами
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 1809
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 315
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 486
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 999
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3618
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 июня 2019
Просмотров: 63
Вельмі добра
У тій хаті, в яку я з недавніх пір переселився, є вже потроху всього такого, що робить твоє існування затишним. Немає тільки книжок, хоч я й звик, ...
четверг, 06 июня 2019 18:35

Роскошные белые кухни, которые выглядят совсем не как больничная палата
15

  Комментировать

Кухни в белом цвете выглядят ярко и современно.
Фото: donpedrobrooklyn.com
Кухни в белом цвете выглядят ярко и современно.
Кухни в белом цвете выглядят ярко и современно.
Кухни в белом цвете выглядят ярко и современно.
Кухни в белом цвете выглядят ярко и современно.

Белый цвет символизирует чистоту и совершенство. Идеально подходит для оформления любых комнат, в том числе и кухни. Интерьеру он придает элегантности и европейского лоска, освежает и наполняет помещение светом.

Белый способен визуально расширять пространство, что особенно уместно в маленьких комнатах. Кроме того, на этот цвет всегда приятно смотреть. Он не вызывает гнетущего чувства, дарит ощущение легкости и комфорта. Пишет donpedrobrooklyn.

Белый хорошо сочетается с другими цветами. Особенно удачным является его дуэт с черным, синим, всеми оттенками коричневого. Если же решено сделать интерьер полностью белым, стоит выбрать несколько оттенков этого цвета. Иначе комната будет выглядеть слишком стерильно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Просто и изысканно: показали роскошные кухни со стеклом вместо плитки

Использовать белый можно в любом стиле: от уютного бохо до грубого индустриального. Сочетается он и с различными текстурами, начиная с древесины и заканчивая стеклом.

Белый является одним из основных цветов в палитре, характерной для модного нынче стиля ар-деко. Это эклектичное направление, которое сочетает в себе признаки модернизма и классики, имперского стиля с элементами экзотики. Ар-деко является одновременно ярким и изящным, роскошным и легким.

donpedrobrooklyn.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Роскошные белые кухни, которые выглядят совсем не как больничная палата». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июня

Веласкес рисковал оказаться на суде инквизиции через голую женщину

Киевлянин создал вертолеты, на которых летают президенты США

В Киеве взрыв повредил 900 домов

Не стреляли: российские боевики сбили самолет Константина Могилко

Возродили уничтоженную большевиками церковь

Политзаключенных начали свозить в монастырь

Начали крупнейшую десантную операцию

Барбара Брыльска хотела всыпать Путину по одному месту

Самое читаемое
Правительство не разбежится - Гройсман
Правительство не разбежится - Гройсман 2 Просмотров: 35480
Пенсию будут начислять по-новому: подробности
Пенсию будут начислять по-новому: подробности Просмотров: 29799
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
14
 Просмотров: 28317
&quot;Скорая&quot; забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
19
 1 Просмотров: 27685
Основные &quot;перлы&quot; ВНО: &quot;Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?&quot;
Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?" Просмотров: 21645
Дом
Помпезное здание поражает королевской роскошью и заоблачной ценой
Помпезное здание поражает королевской роскошью и заоблачной ценой
32
 Просмотров: 1197
Ангел Victoria's Secret показала свое уютное жилье
Ангел Victoria's Secret показала свое уютное жилье
6
 Просмотров: 504
Показали скромный дом, позволяющий быть ближе к природе
Показали скромный дом, позволяющий быть ближе к природе
13
 Просмотров: 1287
Не хуже мрамора: как выглядят кухни с гранитными столешницами
Не хуже мрамора: как выглядят кухни с гранитными столешницами
14
 Просмотров: 549
Ванные в средиземноморском стиле, которые поражают элегантностью
Ванные в средиземноморском стиле, которые поражают элегантностью
22
 Просмотров: 1359
Больше всего комментируют
10
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
9
Активисты пикетируют дом Порошенко
8
Порошенко назвал снятие блокады с ДНР и ЛНР предательством национальных интересов
5
Телеканал Порошенко "возродил" Витренко
5
Минская шиза - Зеленский и Кучма возмутили соцсети
Голосов: 1158
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua