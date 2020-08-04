Рабочий кабинет дома: правила обустройства пространства

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Во время карантина стоит привыкать к работе дома. Для этого следует обустроить удобное пространство. Собственный кабинет можно использовать не только для работы, но и для уединения.

Обстановка в этой комнате не должна отвлекать своего хозяина, но в то же время напоминать ему что он находится дома и может работать с комфортом.

Большинство офисных помещений оформлены в современных стилях интерьера, таких как хай-тек, минимализм, но для личного кабинета дома, дизайнеры рекомендуют выбрать что-то более контрастное, в данном случае уместно будет оформить кабинет в классическом стиле. Компромиссным вариантом станет модерн, с его плавными линиями и натуральными оттенками.

Мебель для рабочего кабинета играют важнейшую роль в оформлении этой комнаты. С ее помощью и достигается неординарный дизайн, который напоминает, что это рабочее место находится в доме. Стандартный набор для оформления рабочего кабинета является стол, кресло, диван и книжный шкаф.

Компьютерный и письменный стол - это не одно и то же. Принципиальная разница в конструкции. Компьютерные столы могут иметь множество дополнительных полок, крепящихся сверху столешницы. Определенные элементы под каждую составляющую компьютера, например, полка под системный блок, полка под принтер, под клавиатуру.

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Если кабинет предполагается разделить на зоны, то, следуя основным тенденциям стиля, необходимо добиться плавного перехода одной зоны в другую. Следует избегать резких разграничений. Для разделения можно применить различные узоры на паркете, но не ярко выражены цветовые различия.

Кроме того можно использовать кованые перегородки, которые будут максимально прозрачными. Узором такой ковки также может выступать изящное сплетение стеблей и листьев растений. Такой дизайнерский ход придаст интерьеру легкости, сохраняя при этом функциональность зон.

В 2020 году производители обоев предлагают оригинальные модели. Наряду со сложными узорами в пастельных тонах, среди новинок в тренде будут обои в простых узорах. Модны горчичный, терракотовый-оранжевый, темно-синий, оливковый, нефритово-зеленый, коричневый или тепло-серый цвет. Среди хитов 2020 также еще будут монохромные обои с геометрическими узорами. Флористические обои красуются в дизайне интерьера уже несколько сезонов.