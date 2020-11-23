Показали устройство для быстрой дезинфекции дома

Автор: svetosmotr.ru

Дом очищает от вирусов озонатор. Это устройство, вырабатывающее газ озон для уничтожения бактерий и аллергенов. После дезинфекции в помещении становится свежо, по углам перестает размножаться грибок. Одежда и мебель не пахнут плесенью, исчезает запах прелости.

Подробнее о выборе озонатора рассказывает Михаил Сикорский, консультант столичного магазина бытовой техники.

"Дезинфицировать просто - включил и жди. Но в этот момент надо всем выйти из дома, вынести кошек и собак. Потому озон убивает все живое. В устройстве есть генератор, вырабатывающий озон. И регулятор - для установления желаемой мощности и концентрации. В инструкции написано, сколько времени надо озонировать", - уточняет специалист.

В зависимости от мощности, озонаторы бывают бытовые и промышленные. Первые рассчитаны на объемы 30-50-100 куб. м. Их продают в магазинах медицинского оборудования или строительных гипермаркетах. Стоят от 1 тыс. грн.

Промышленные рассчитаны на 200 куб. м и более. Есть еще портативные-автомобильные. Работают от сети прикуривателя или батареек. Уничтожают вирусы и микробы, которые живут в вентиляционных каналах машины.

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В процессе озонирования погибшие микробы и вирусы падают на пол, поэтому ее лучше помыть.

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