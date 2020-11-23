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Показали устройство для быстрой дезинфекции дома

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Автор: svetosmotr.ru
 

Дом очищает от вирусов озонатор. Это устройство, вырабатывающее газ озон для уничтожения бактерий и аллергенов. После дезинфекции в помещении становится свежо, по углам перестает размножаться грибок. Одежда и мебель не пахнут плесенью, исчезает запах прелости.

Подробнее о выборе озонатора рассказывает Михаил Сикорский, консультант столичного магазина бытовой техники.

"Дезинфицировать просто - включил и жди. Но в этот момент надо всем выйти из дома, вынести кошек и собак. Потому озон убивает все живое. В устройстве есть генератор, вырабатывающий озон. И регулятор - для установления желаемой мощности и концентрации. В инструкции написано, сколько времени надо озонировать", - уточняет специалист.

В зависимости от мощности, озонаторы бывают бытовые и промышленные. Первые рассчитаны на объемы 30-50-100 куб. м. Их продают в магазинах медицинского оборудования или строительных гипермаркетах. Стоят от 1 тыс. грн.

Промышленные рассчитаны на 200 куб. м и более. Есть еще портативные-автомобильные. Работают от сети прикуривателя или батареек. Уничтожают вирусы и микробы, которые живут в вентиляционных каналах машины.

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В процессе озонирования погибшие микробы и вирусы падают на пол, поэтому ее лучше помыть.

Неправильно подобранные шторы могут испортить даже самый дорогой интерьер. Тогда гостиная потеряет весь шик. При выборе штор следует учитывать не только общий стиль, но и актуальные тенденции следующего сезона.

В 2021 году рекомендуем обратить внимание на сдержанные, лаконичные варианты в нейтральных оттенках.

Автор: Екатерина Романчук
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