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среда, 01 августа 2018 17:50

Показали, как выглядит здание из сахара

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Автор: interiorholic.com
  Оранжерея из сахара, построенная Уильямом Ламсоном
Оранжерея из сахара, построенная Уильямом Ламсоном

Американский художник Уильям Ламсон построил уникальную стеклянную оранжерею из обычного сахара. Сооружение имеет форму дома, из всех 4-х сторон в него проникает естественный свет.

Из сахара Уильям Ламсон изготовил панели, которые послужили материалом для стен здания. Для этого он сахарный песок растапливал. Пишет дизайнерский сайт InteriorHolic.

Чтобы получить разнообразную цветовую гамму, художник топил сахар при различных температурах. В результате удалось добиться коричневого, красного и желтого оттенков. Полученную карамель мужчина выливал на обработанное по особой технологии стекло. Когда вещество равномерно растекалось и застывало, покрывал с другой стороны еще одной стеклянной панелью.

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Солнечные лучи стенам оранжереи не вредят: технология, примененная Ламсоном, позволяет карамели держать форму и не плавиться. По словам художника, использовать его "сахарное" сооружение можно как зимний сад, теплицу или часовню.

Ранее показали уникальный отель из соли, которому дано название "Luna Salada", что переводится как "соленый месяц". Построили его в Боливии, рядом главной достопримечательностью страны — высохшим озером Салар-де-Уюни. Бывший водоем стал крупнейшим в мире солончаком. Как раз из тех залежей соли, что остались на месте озера, и изготавливали материал для строительства этого отеля.

interiorholic.com
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