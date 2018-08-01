Показали, как выглядит здание из сахара

Автор: interiorholic.com Оранжерея из сахара, построенная Уильямом Ламсоном

Американский художник Уильям Ламсон построил уникальную стеклянную оранжерею из обычного сахара. Сооружение имеет форму дома, из всех 4-х сторон в него проникает естественный свет.

Из сахара Уильям Ламсон изготовил панели, которые послужили материалом для стен здания. Для этого он сахарный песок растапливал. Пишет дизайнерский сайт InteriorHolic.

Чтобы получить разнообразную цветовую гамму, художник топил сахар при различных температурах. В результате удалось добиться коричневого, красного и желтого оттенков. Полученную карамель мужчина выливал на обработанное по особой технологии стекло. Когда вещество равномерно растекалось и застывало, покрывал с другой стороны еще одной стеклянной панелью.

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Солнечные лучи стенам оранжереи не вредят: технология, примененная Ламсоном, позволяет карамели держать форму и не плавиться. По словам художника, использовать его "сахарное" сооружение можно как зимний сад, теплицу или часовню.

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