Никто не откажется: яркие фото уютного дома в лесу и на озере

Мало кто не мечтает жить у озера и леса. Так подумали и дизайнеры Vetter Architects. Они спроектировали дом в американском штате Висконсин в городе Лак-дю-Фламбо. архитектура поражает сочетанием материалов - полевой камень, дерево и стекло. Они плавно сплетаются между собой
Об этом пишет Contemporist.
Со стороны озера есть большие окна, охватывающих весь внешний вид, наполняя интерьер естественным светом. Крытый вход с подъезда ведет к специально разработанных поворотных деревянных входных дверей и фойе.
С обеденной зоны также открывается вид на камин с полевого камина.
Дизайн кухни включает шкафы из белого дуба, распиленного на разрыв, черный металлический вытяжку на заказ, каменную спинку и остров, достаточно длинный, чтобы вместить пять человек.
Металлические перила с белыми дубовыми проступит ведут на чердак и нижнего уровня дома.
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Современная спальня имеет деревянную акцентную стену от пола до потолка, украшенную плетеными корзинами, и служит фоном для мягкого серого кровати.
На нижнем этаже дома есть боулинг, бар, аркада и сауна для семейного отдыха и гостей.
Деревянный декор не выходит из моды. Эти изделия не только выглядят стильно, но и экологически чистые. На них не надо тратить много денег. Для этого нужны деревянные спилы.
Природные материалы для интерьера и декора дома позволяют создать совершенно не похожи друг на друга идеи. Можно выкладывать дорожки, создавать мебель или светильник. Они везде и всюду будут уместны.
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