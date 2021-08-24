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пятница, 27 августа 2021 10:10

Никто не откажется: яркие фото уютного дома в лесу и на озере
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Дом-мечты на озере в штате Висконсин дополнили панорамными окнами
Фото: contemporist.com
Дом-мечты на озере в штате Висконсин дополнили панорамными окнами
Дом-мечты на озере в штате Висконсин дополнили панорамными окнами
Дом-мечты на озере в штате Висконсин дополнили панорамными окнами
Дом-мечты на озере в штате Висконсин дополнили панорамными окнами

Мало кто не мечтает жить у озера и леса. Так подумали и дизайнеры Vetter Architects. Они спроектировали дом в американском штате Висконсин в городе Лак-дю-Фламбо. архитектура поражает сочетанием материалов - полевой камень, дерево и стекло. Они плавно сплетаются между собой

Об этом пишет Contemporist.

Со стороны озера есть большие окна, охватывающих весь внешний вид, наполняя интерьер естественным светом. Крытый вход с подъезда ведет к специально разработанных поворотных деревянных входных дверей и фойе.

С обеденной зоны также открывается вид на камин с полевого камина.

Дизайн кухни включает шкафы из белого дуба, распиленного на разрыв, черный металлический вытяжку на заказ, каменную спинку и остров, достаточно длинный, чтобы вместить пять человек.

Металлические перила с белыми дубовыми проступит ведут на чердак и нижнего уровня дома.

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Современная спальня имеет деревянную акцентную стену от пола до потолка, украшенную плетеными корзинами, и служит фоном для мягкого серого кровати.

На нижнем этаже дома есть боулинг, бар, аркада и сауна для семейного отдыха и гостей.

Деревянный декор не выходит из моды. Эти изделия не только выглядят стильно, но и экологически чистые. На них не надо тратить много денег. Для этого нужны деревянные спилы.

Природные материалы для интерьера и декора дома позволяют создать совершенно не похожи друг на друга идеи. Можно выкладывать дорожки, создавать мебель или светильник. Они везде и всюду будут уместны.

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