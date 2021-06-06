Надежный батут для детей выбирают по форме ножек

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Летом надо уметь выбрать надежного батута. Он должен быть с молниями или липучками внахлест. Сетка должна быть закреплена по всему периметру, а вход застегиваться безопасности.

Лучшая форма ножек батута, напоминающие букву W. Об этом рассказала Gazeta.ua Лилия Сидько, консультант столичного спортивного магазина.

"При покупке батута важна комплектация. Пока он находится в разобранном состоянии, проще оценить качество его деталей. Можно видеть, из какого материала сделаны пружины или сетка. Все конструктивные элементы имеют скрепляться между собой хомутами или болтами", - уточнил специалист.

При выборе батута надо смотреть на прочность креплений, устойчивость к осадкам и перепадам температур. Надежные стальные конструкции, хотя есть и пластиковые или карбоновые. Качественная и алюминиевая рама, но дороже стальную. Важные и количество пружин. Для батутов диаметром 1,5 м их должно быть 48 штук, для 3,7 м - около 80.

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Какой бы вид батута ни выбрали, его надо ставить на ровной поверхности. Хороший выбор - мягкий травник, так как способствует правильной амортизации.

Лучше обходить забетонированное или асфальтированное место, которые травматичнее при падении. Если есть только такое место, то обложить батут матами или прессованным сеном. Не подходит место под деревом, которое ветвями может травмировать.

О напольное покрытие стоит подумать еще до черновых работ в квартире. Материалы имеют различные характеристики и это повлияет на выбор. Это важная деталь интерьера. С ней ежедневно контактируют и важно, чтобы этот материал был приятным на ощупь и качественным.