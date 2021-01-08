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понедельник, 11 января 2021 09:25

Мечта каждого: показали удивительный дом в горах
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В Айдахо построили жилье, которое поразительно вписалось в горный рельеф
Фото: homedit.com
В Айдахо построили жилье, которое поразительно вписалось в горный рельеф
В Айдахо построили жилье, которое поразительно вписалось в горный рельеф
В Айдахо построили жилье, которое поразительно вписалось в горный рельеф
В Айдахо построили жилье, которое поразительно вписалось в горный рельеф

Горные просторы дают возможность построить жилье больших размеров. Там он будет в окружении мира и спокойствия. Такой проект как раз закончили строители студии Miller-Roodell Architects в американском штате Айдахо.

Дом похож на дом ранчо, но небольших размеров. Владелец хотел соблюсти сельского дизайна, но в уникальном стиле. Основная идея заключалась в том, чтобы что-то скромное и без большого количества мебели. Только основы и немного обаяния.

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Ключевыми элементами определили подход дизайнеров были открытость, приватность и безмятежность. Они использовали местные материалы, чтобы дом естественно вписался в рельеф.

В гостиной есть большие окна и стеклянные стены, но это не мешает общем сельском стиля дома. Это также не дает этой области чувствовать себя открытым.

Одной из целей этого проекта было найти способы перенести природу внутрь дома. Осуществить это помогло использование простых материалов, таких как дерево и камень. Внутри есть большие деревянные балки, полы и потолки из дерева.

Есть также такие функции, как каменный камин или люстра из рога, которые поддерживают сельский подход и выделяются как фокусные точки. В спальнях есть уютные уголки у окон, и все должно скромное и волшебное ощущение.

Дом директора McDonald's Рея Кока выставили на продажу. Именно в этом ранчо в Калифорнии является испытательная кухня, где создавались новые блюда и идеи. Теперь жилье может купить любой за 29 млн долларов.

homedit.com
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