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четверг, 05 августа 2021 18:26

Как выбрать одеяло

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Как выбрать одеяло

Одеяло – один из главных атрибутов, отвечающих за уют спальной комнаты. На сколько невозможной порой кажется мысль ранним утром выбраться из теплой постели. А потом еще и заставить себя пойти на работу! При этом единицы хоть раз задумывались о том, насколько выбор домашнего одеяла может быть сложным занятием. Со своими тонкостями и подводными камнями. С помощью данной статьи вы наконец-то сможете определиться и понять, какое одеяло подходит именно вам.

Выбираем одеяло: ключевые моменты

В первую очередь нужно обратить внимание на наполнитель одеяла, его вид и плотность. Обычно производитель указывает подобную информацию на этикетке, в описании товара.

Как правило, плотность одеял представлена на рынке в следующих вариациях:

• 420 г на квадратный метр – невероятно уютное, предназначено для очень холодных ночей, отличный выбор для людей, которые никак не могут согреться и обожают тепло;

• 300-350 г на квадратный метр – такой вид наиболее распространен, вполне теплое, но уже не для "экстремальных условий". Рассчитан на прохладную температуру и согреет вас, пока вы спите или просто отдыхаете за просмотром фильма;

• 220-280 г на квадратный метр – еще более легкий тип одеял, идеально подходит для поздней весны или начала осеннего сезона;

• 200-220 г на квадратный метр – наиболее прохладный тип одеяла, легче уже только пододеяльник! Смело укрывайтесь даже в период летнего зноя.

Наполнитель одеяла

Когда определитесь с подходящей вам плотностью, переходите к выбору наполнителя одеяла. Их бывает множество, мы выделим три основных:

• пуховые — про эти одеяла можно сказать, что они прошли проверку временем. Невесомые, хорошо пропускают воздух и прекрасно сохраняют тепло. Но в них есть и минусы, внутри прекрасная среда для пылевых клещей, не рекомендуется людям, страдающим аллергией;

• шерстяные — если вы хотите себе очень теплое одеяло. Шерсть – ваш выбор. Такие одеяла не только хорошо греют, но и прекрасно поддерживают температуру. Однако шерсть такая же благоприятная среда для пылевых клещей, как и пух. А также стирать его можно только вручную;

• наполнитель одеяла из бамбукового волокна — известно отменными антибактериальными свойствами, имеет волокнистую структуру и прекрасно испаряет влагу, тепловые свойства такого одеяла хорошо адаптируются под температуру тела, гипоаллергенно;

• из искусственных материалов (синтетика) — невероятно удобны в уходе, подходят аллергикам, не накапливают пыль и влагу, могут электризоваться.

Как подобрать ткань для чехла одеяла?

Очень важно, чтобы материя чехла соответствовала внутреннему наполнителю одеяла. Покупатели отдают предпочтение следующим тканям:

1) натуральным — сложны в уходе, экологичны, отлично вентилируются и дарят коже ощущение комфорта;

2) синтетическим — прочны, гипоаллергенны, хорошо впитывают, а также испаряют влагу.

Обращайте внимание на способ пошива, для удобства в использовании важно, чтобы наполнитель не сбивался комочками.

Размер одеяла

Наш магазин предоставляет ассортимент одеял разного размера, предусмотрена также услуга индивидуального пошива под ваши замеры. Самые популярные габариты: полуторный, евро, 105 х 140, 140 х 205, 220 х 2010 и многие другие. Выбор размера одеяла зависит сугубо от ваших предпочтений, главное чтоб подходил под длину и ширину матраса.

Надеемся статья была полезной. Интернет-магазин "ТЕП" предлагает широкий выбор одеял отменного качества по фабричной цене: https://tep.ua/odeyala, вы точно подберете себе подходящее. До новых встреч!

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