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четверг, 24 октября 2019 08:53

Как правильно выбрать бензиновый генератор

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Бензиновая электростанция - это очень важное устройство, без которого трудно обойтись владельцам частных домов. Этот агрегат должен служить не один и не два года, поэтому к его выбору нужно подходить со всей ответственностью. Почитав на бензиновые генераторы отзывы, можно заметить полярность во мнениях пользователей. Чтобы вы не стали жертвой необдуманного выбора, мы предлагаем план, по которому следует подходить к приобретению бензинового генератора.

Критерии выбора бензиновой электростанции

  На что обратить внимание, выбирая бензиновый генератор?
На что обратить внимание, выбирая бензиновый генератор?

Прежде всего вы должны ответить на вопрос, для чего вам нужен бензиновый генератор и как вы собираетесь его использовать. Определившись с этим, вы можете изучать предложения, отталкиваясь от таких критериев:

• назначение;
• мощность;
• тип двигателя;
• тип охлаждения;
• время работы;
• фазовость;
• способ запуска;
• тип альтернатора;
• конструкция;
• цена.

По назначению все генераторы можно разделить на бытовые и профессиональные. Первый тип характеризуется меньшими размерами и мощностью. После 4 часов работы он должен охлаждаться. Бытовые бензиновые электростанции следует использовать в качестве резервного источника энергии. Профессиональные генераторы могут непрерывно работать до 10 часов, что позволяет использовать их в промышленности.

От мощности агрегата зависит сфера использования прибора. Генераторы с малой мощностью служат мобильными станциями, крупные агрегаты обеспечивают энергией целые дома или предприятия. По типу двигателя приборы разделяют на двухтактные и четырехтактные. Первый вариант обычно устанавливается на генераторы меньшей мощности.

По типу охлаждения приборы делятся на воздушные и водяные. Первый тип имеет недостаток в виде непродолжительности непрерывной работы, поэтому используется на малых электростанциях. Водяное охлаждение имеет сложную конструкцию и большие габариты, однако оно обеспечивает практически непрерывную эксплуатацию генератора любой мощности.

Время работы и фазовость станции следует выбирать, отталкиваясь от сферы использования прибора. По запуску, он может быть ручным или электрическим. Генераторы агрегата делятся на синхронные и асинхронные. По типу конструкции выделяют рамные генераторы, имеющие каркасную основу, и портативные приборы, изготовленные в виде чемодана. Учтя каждый пункт плана, вы сможете выбрать качественное устройство, которое обеспечит бесперебойную работу на многие годы.

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