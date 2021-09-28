Фантазия поражает: отель на дереве открывает сказочный вид на залив

Фото: dezeen.com

Отель на дереве поражает с первого взгляда. Такую задумку сделало норвежское архитектурное бюро Helen & Hard на берегу Хардангер-фьорд в городе Одда. Необычные дома расположены на склоне соснового леса, с которого открывается вид на морской залив.

Об этом пишет Dezeen.

Два деревянные домики Woodnest "висят" посреди хвойного леса на расстоянии 5-6 м от земли. Они крепятся с помощью стальных хомутов. Это создает ощущение жизни среди ветвей.

Подняться в номер можно по лестнице. Площадь каждого составляет 15 квадратных метров. Внутри есть кровать, ванная комната, туалет, кухня и зона отдыха с панорамными окнами.

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Внутренние стены, потолки, полы и приспособлены мебель изготовлена ​​из дерева, отвечает норвежской традиции деревянного строительства. Широкое использование древесины также усиливает ощущение окружения природой.

Здания обернуты защитной обшивкой из необработанной деревянной черепицы, которая приобретает тон окружающей леса. Кроме того, разработчики оборудовали номера электричеством и высокоскоростным интернетом.

В США выставили на продажу особняк, который риелторы назвали самой интересной недвижимостью в стране. Он расположен в городе Сент-Луис штата Миссури. Роскошный дом имеет множество причудливых функций, которые развлекут даже самых прихотливых жителей. От мини-колеса обозрения в крытый баскетбольной площадки, двух тренажерных залов и двухэтажной библиотеки.