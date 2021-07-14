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вторник, 20 июля 2021 02:28

Дизайнеры назвали пять старых трендов, которые сейчас на пике популярности
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Что модно в интерьере 2021: старые тренды стали популярны
Фото: plitochnik.kiev.ua
Что модно в интерьере 2021: старые тренды стали популярны
Что модно в интерьере 2021: старые тренды стали популярны
Что модно в интерьере 2021: старые тренды стали популярны
Что модно в интерьере 2021: старые тренды стали популярны

Мода время от времени возвращает старые тренды интерьере. Поэтому он часто напоминает о временах молодости ваших родителей.

Главными правилами интерьеров в 2021 году является экологичность, экономное отношение к природе, многообразие и индивидуальность в оформлении дома. Этому соответствуют возрождены тренды.

Расписная керамическая плитка

На замену лаконичной одноцветной плитке, которая подчеркивала сдержанность современных интерьеров, пришли изразцы ручной работы. Яркие узоры напоминают сельские мотивы отходят для обработки кухонного фартука или создания акцентов одной стены на кухне.

Зеленый цвет на кухне

В моде и светлые, и глубоко насыщенные оттенки. Зеленый прекрасно сочетается как со сдержанной холодной, так и с уютной теплой палитрой. Наиболее популярное в этом сезоне его применения на кухне.

Возвращение штукатурки

Оштукатуренные стены двинулись гипсокартон, который долгое время привлекал легкостью монтажа и возможностью создать ровную поверхность стен. Фактурность и выразительность такой поверхности дает комнатам особый шарм.

Плетеная мебель

Плетеная из ротанга или лозы кресла и стулья, столы и шкафы используются во внутреннем оформлении комнат, а не только на верандах. Такая мебель подчеркивают желание быть ближе к природе.

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Экологический текстиль

Натуральные ткани вытесняют из обихода искусственные материалы, несмотря на долговечность. Чаще всего такой трансформации подвергают полиэстер и лен, которые затем используют для создания домашнего текстиля.

Белый цвет создает атмосферу праздника и роскоши. Он делает помещение просторным и свежим. Поэтому он сейчас на пике популярности. Он современный, элегантный и сдержанный одновременно.

Одно из правил гармоничного интерьера заключается в отсутствии резких границ цветов: чем ярче у вас квартира, тем меньше она кажется. Поэтому белые интерьеры кажутся безграничными.

xatynka-mrii.info
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