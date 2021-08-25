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понедельник, 30 августа 2021 17:07

Для кого-то это не мечта: панорамный дом открывает сказочный пейзаж
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Дом-мечта в Новой Зеландии поражает с первого взгляда
Фото: contemporist.com
Дом-мечта в Новой Зеландии поражает с первого взгляда
Дом-мечта в Новой Зеландии поражает с первого взгляда
Дом-мечта в Новой Зеландии поражает с первого взгляда
Дом-мечта в Новой Зеландии поражает с первого взгляда

Панорамный двор с внутренним двориком - мечта многих. Чтобы жилье было продумано до мелочей, можно одолжить идеи у профессионалов. Например, архитектор Барри Кондон с Condon Scott Architects спроектировал новое здание на террасе в курортном месте Ванаци в Новой Зеландии. В нем наклонены крыши и глубокие карнизы.

"Раздвижные рельсовые деревянные ширмы является уникальной и отличительной чертой внутреннего дворика. Он ощущение внутреннего / внешнего среды с внутренним садом и управляемыми экранами, а также крыша жалюзи, что позволяет ему стать" комнатой ", - отмечает Барри Кондон.

Рассчитан на пару, которая любит много времени проводить на свежем воздухе.

Специалисты при создании дома использовали палитру сланцев, металлов и кедра, чтобы выглядел в соответствии с альпийского ландшафта местности.

Палуба с лестницей, ведущей вниз во двор, также соединяется с внутренними пространствами, а также внутренним двориком. Там есть камин, барбекю, гостиная и обеденная зона.

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Глубокие цвета и текстуры палитры интерьера и натуральные внешние материалы создают богатый фон для панорамных пейзажей.

Прозрачные окна вокруг границ гостиной позволяют естественному свету проникать в сердце дома. Все социальные зоны дома открытой планировки и расположены так, чтобы воспользоваться видами на горы и озера на расстоянии.

Мало кто не мечтает жить у озера и леса. Так подумали и дизайнеры Vetter Architects. Они спроектировали дом в американском штате Висконсин в городе Лак-дю-Фламбо. архитектура поражает сочетанием материалов - полевой камень, дерево и стекло. Они плавно сплетаются между собой.

contemporist.com
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30
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