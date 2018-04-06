10 вариантов кроватей, которые летают

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Кровати могут не только стоять привычным способом, но и крепиться невидимым способом. Благодаря этому кажется, что они как бы летают.

Их все чаще можно увидеть в современных интерьерах, которым они неизменно придают легкость. Отсутствие ножек на кровати является приятной нксподиванкою для тех, кто часто о них стучится.

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Изобретателем летающих коек считают итальянского дизайнера Даниэля Лаго. На первый взгляд, они действительно подняты в воздухе. Такая кровать надежно крепится к различным поверхностям. Некоторые модели монтируются в стену. Но чаще кровать крепится к стене, а также оснащается центральной опорой, которая находится под спальным местом и остается незаметной.

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