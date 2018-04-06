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среда, 02 мая 2018 01:25

10 вариантов кроватей, которые летают
10

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Летающие кровати: раскрыли секрет необычной мебели
Фото: his.ua
Летающие кровати: раскрыли секрет необычной мебели
Летающие кровати: раскрыли секрет необычной мебели
Летающие кровати: раскрыли секрет необычной мебели
Летающие кровати: раскрыли секрет необычной мебели
Летающие кровати: раскрыли секрет необычной мебели
Летающие кровати: раскрыли секрет необычной мебели

Кровати могут не только стоять привычным способом, но и крепиться невидимым способом. Благодаря этому кажется, что они как бы летают.

Их все чаще можно увидеть в современных интерьерах, которым они неизменно придают легкость. Отсутствие ножек на кровати является приятной нксподиванкою для тех, кто часто о них стучится.

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Изобретателем летающих коек считают итальянского дизайнера Даниэля Лаго. На первый взгляд, они действительно подняты в воздухе. Такая кровать надежно крепится к различным поверхностям. Некоторые модели монтируются в стену. Но чаще кровать крепится к стене, а также оснащается центральной опорой, которая находится под спальным местом и остается незаметной.

В дубайском порту Рашид открыли отель на британском королевском лайнере Queen Elizabeth. 50 лет судно было самым популярным и знаменитым круизным лайнером.

Однако компания CFC выкупила его в британской организации и сделала отель класса люкс. Реставраторы постарались не нарушать исторический дизайн и при этом добавили современные технологии.

his.ua
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Дата
02
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