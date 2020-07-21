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суббота, 25 июля 2020 08:20

Журналист рассекретил тайны афганской войны

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Журналист рассекретил тайны афганской войны
Wikileaks - международная организация, занимающаяся утечками секретной информации и публикацией на сайте. Фото: https://wikileaks.org

Основатель платформы Wikileaks Джулиан Ассандж 25 июля 2010-го на сайте Wikileaks опубликовал "Дневник войны в Афганистане". Это тайный сборник из более 91 тыс докладов, освещающих войну в Афганистане с 2004 по 2010 год. Большинство записей предоставлены американскими солдатами и разведчиками.

Ассанж имел австралийское происхождение и начинал свою карьеру как программист. Основывает Wikileaks - международную организацию, которая занимается истоками секретной информации и публикацией на сайте. Базу главного сервера сделал в Швеции. Более четырех лет сайт не привлекал внимания. 2010-го к Ассанжу тайно обратился американский рядовой первого класса Брэдли Мэннинг. Он служил разведчиком в Багдаде. В Афганистане продолжался военный конфликт между Международными силами содействия безопасности под руководством НАТО и исламиським движением Талибан.

Мэннинг владел допуском к материалам с грифом "Совершенно секретно". Он копировал дипломатические депеши, отчеты разведки, военные хроники. В них - рассказы о пытках и убийствах мирных жителей, данные об агентах влияния среди талибов, преследование и уничтожение лидеров радикального исламистского движения без судебного решения. В отчетах рассказывается об увеличении числа нападений со стороны талибов и о подозрениях в том, что боевиков спонсируют соседи Афганистана - Пакистан и Иран.

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Ассанж решил передать часть документов ведущим мировым газетам и журналам. Те проверили и опубликовали. "Дневник войны в Афганистане" появляется на сайте Wikileaks в тот же день. Публикации привлекли внимание всего мира, взорвался международный скандал.

Рядового Мэннинга быстро вычислили и арестовали. Ассанжу начали присылать информацию другие анонимные источников со всего мира. Еще годами сайт публикует преимущественно американские секретные документы о войне в Афганистане, Ираке. Дипломатическую переписку, документы о том, как американские спецслужбы следили за европейскими правительствами Франции и Германии.

15 мая 1988-го после почти 9 лет военной поддержки прокоммунистического правительства из Афганистана начато вывода советских войск. Советский Союз обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля следующего года.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
25
июля

Журналист рассекретил тайны афганской войны

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