Жителей сел приравняли к горожанам

Крестьянам начали выдавать паспорта

Советская власть позволила выдачу паспортов крестьянам 26 декабря 1974-го. Те пребывали в состоянии "нового крепостничества" более 40 лет.

Прикрепление крестьян к колхозам произошло в конце 1920-х в период коллективизации. Именно в связи с нею труженики начали массово бежать в города, что беспокоило новую пролетарскую власть, которой более всего нужен был хлеб и "перевыполнение" пятилетних планов.

Чтобы остановить неконтролируемую миграцию из села в город большевики, наряду с зарубежным, в 1932-м ввели внутренний паспорт. Его выдавали при органах НКВД на основе трудовой книжки или свидетельства о рождении. Но получали его только городские жители, чиновники и должностные лица колхозов.

Крестьяне паспорта не получили, поэтому не могли законно попасть в города. Временный документ, например при желании учиться, лечь в больницу, выдавали райотделы НКВД по специальным справкам от глав колхоза. Это открывало путь к спекуляциям и взяточничеству, но проводили их всегда на собственный риск. Особенно от мероприятий власти страдали женщины. Проще выбраться из села можно было записавшись в армию.

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Крестьян, нарушивших установленные условия, наказывали штрафами, 3-мя годами тюрьмы или трудовыми лагерями, которые были созданы в 1928-м по инициативе инженера Нафталия Френкеля.

Несмотря на разрешение на выдачу паспортов в 1974-м, крестьянам не позволяли получать работу в городах. Процесс полной паспортизации начался в 1976-м, а завершился через 5 лет. За этот период сельскому населению выдали 50 млн паспортов.

7 февраля 1929 года в Харькове на заседании Президиума ВУЦКВ обсужден вопрос о переселении украинцев в Россию. По состоянию на 1928 было запланировано переселять жителей из Украины в Сибирь – 24,6 тыс., на Дальний Восток – 24 тыс., Поволжье – 27 тыс. и в ряд других регионов. Планы были провалены, потому что на заседании отмечена необходимость активизации переселенческой дела. Тем временем на территорию Украины переселяли россиян.