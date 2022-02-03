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пятница, 04 февраля 2022 08:20

Женщина впервые стала премьер-министром

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Женщина впервые стала премьер-министром
Юлия Тимошенко стала первой в истории Украины женщиной в должности премьера. Снята президентским указом 8 сентября того же года. Фото: http://www.golos.com.ua

Верховная Рада 4 февраля 2005 года назначила Юлию Тимошенко на пост премьер-министра Украины. Тимошенко стала первой в истории Украины женщиной в должности премьера.

Родилась в Днепропетровске, воспитывала дочь только мать. Окончила экономический факультет Днепропетровского госуниверситета по специальности экономист-кибернетик. Поступила на работу инженером-экономистом на местный машиностроительный завод им. Ленина. В 1988 году с мужем открыли сеть видео-салонов.

С 1991-го была коммерческим, а затем генеральным директором корпорации "Украинский бензин". С 1995-го возглавляла корпорацию "Единые энергетические системы", которую занимался тогдашний первый вице-премьер Павел Лазаренко. В 1998 году Юлию Тимошенко во второй раз избирали народным депутатом.

В феврале 2001-го ее арестовали — обвинили в хищении $1 млрд, назначенных на оплату российского газа. Заключили в тюрьму в Лукьяновском СИЗО. Через две недели уволили из-за отсутствия доказательств. Во главе собственной партии БЮТ в марте 2002 года Юлия Тимошенко в третий раз получает мандат народного депутата.

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БЮТ и блок "Наша Украина" создали коалицию "Сила народа" для поддержки кандидатуры Виктора Ющенко на выборах президента Украины. Юлия Тимошенко активно участвует в "оранжевой революции". После победы оппозиционного кандидата в феврале 2005-го возглавляет первое "оранжевое правительство".

Тимошенко повысила зарплаты, пенсии, стипендии в полтора-два раза. Программа повышения уровня социальных стандартов требовала немалых средств. Правительство прибегло к практике "ручного" управления экономикой, существенному увеличению налогов и их взысканию с крупного бизнеса. Попытка правительства Тимошенко ввести новую систему налогообложения малого бизнеса, столкнувшись с массовыми протестами мелких предпринимателей. 8 сентября того же года Ющенко отправил ее в отставку. Президент обвинил экс-премьера Юлию Тимошенко в измене идеалам Майдана.

Второй раз Тимошенко стала премьер-министром в 2007-м. На этот пост ее выдвинула коалиция БЮТ и НУНС. Премьерство пришлось на период мирового финансово-экономического кризиса.

На площади Независимости в Киеве 23 января 2005 года при присутствии 59 официальных зарубежных делегаций и около 500 тыс. человек прошла инаугурация третьего президента Украины Виктора Ющенко. Виктор Ющенко победил в третьем туре президентских выборов 26 декабря 2004 года.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
04
февраля

Женщина впервые стала премьер-министром

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