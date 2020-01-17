Женщина с самой высокой касты стала руководительницей страны

Индира Ганди стала третьим премьер-министром Индии. Фото: https://interesnyefakty.org

Индира Ганди стала третьим премьер-министром Индии 19 января 1966 года. В Индии - это фактический руководитель страны. Должность получила как лидер парламентской фракции Индийского Национального Конгресса.

Индира Приядаршини - единственная дочь первого премьер-министра страны Джавахарлала Неру. Они были одной из самых богатых семей Индии, принадлежали к высшей индийской касты брахманов. Получила европейское образование. В Оксфордском университете изучала историю и основы управления.

В 22 года стала пресс-секретарем отца и сопровождала его во всех зарубежных поездках. Замуж Индира вышла через три года за журналиста Фероза Ганди, которого она знала с детства. Родили двух сыновей - Раджива и Санджая. После смерти отца решила пойти в большую политику.

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Дважды избиралась премьер-министром. В Индии - это фактический руководитель страны. Должность получила как лидер парламентской фракции Индийского Национального Конгресса. Укрепила имидж своей страны в мире, национализировала 14 крупнейших банков. Индия впервые за долгие годы стала независимой от импорта продовольствия.

В последние годы правления Индира Ганди конфликтует с сикхами - индийцы, которые принадлежали к религиозной общины провозглашали равенство всех людей перед единственным богом, независимо от касты и социального положения. В Индии их билше 18 млн. В ее личной охране - двое сикхов. Их тайно завербовали экстремисты. 31 октября 1984 ее убили два охранника личной службы безопасности. Выпустили 33 пули. Убийц схватила охрана, одного застрелили на месте. Индиру Ганди не удалось спасти, она умерла в больнице. Правительство возглавил ее 40-летний сын Раджив.

Новым президентом Индии впервые за 60-летнюю историю ее независимости стала женщина - 72-летняя Пратибха Патил. 21 июля 2007. Она набрала почти две трети голосов избирателей.