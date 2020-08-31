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вторник, 01 сентября 2020 08:21

Землетрясения унесло жизни более 100 тыс. людей

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Землетрясения унесло жизни более 100 тыс. людей
Землетрясение силой в 8,3 балла всколыхнул Японию. Фото: https://www.sciencephoto.com

В Японии 1 сентября 1923-го произошло крупнейшее в истории страны землетрясение. Толчками силой 8,3 балла разрушено города Токио и Йокогама. Погибли около 105 тыс. человек.

Эпицентр землетрясения находился в заливе Сагами. Разрушенные водные сети не давали возможности тушить пожары, охватившие город, и еще 30% зданий города сгорела до тла. От удушья, угарного газа и высокой температуры люди гибли даже на открытых площадях. Всего пострадало около 3,4 млн человек.

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Разрушеные землетрясением или сгорело около полумиллиона зданий и 360 мостов. Общие потери были гигантскими - они раза превышали годовой бюджет Японии. В стране объявили чрезвычайное положение и мобилизацию. Правительство отменило пошлину и ввел мораторий на уплату долгов и процентов по кредитам. Это привело к пересмотру внутренней и внешней политики Японии, начала терять авторитет на международной арене. Великое землетрясение пришелся на период экономического упадка.

Землетрясение частично разрушил одно из семи чудес света - Александрийский маяк на острове Фарос, сейчас это территория Египта - 21 июля 365-го. После завоевания Египта 332 года до н. е. Александр Македонский решил основать там новую столицу, которая была названа в его честь Александрией.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
01
сентября

Землетрясения унесло жизни более 100 тыс. людей

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