Железной дорогой соединили берега 2 океанов

На Панамской железной дороге ходил американский паровоз, построенный на заводе Rogers, Ketchum & Grosvenor в Нью-Джерси. Фото: Harvey Henkelmann

26 января 1855-го Панамская железная дорога запустила 1-й поезд. Ее маршрут протяженностью 76 км пролегал между городом Панама на берегу Тихого океана и Колоном, что имел выход к Атлантическому.

Строительство дороги вели в 1850-1855 годах. Стало известным в мире инженерным достижением. Обошлось в $ 8 млн.

Параллельно с железной дорогой начали прокладывать Панамский канал. Ее активно использовали для строительства.

После введения в эксплуатацию канала 1920-го, функционально дублировали друг друга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запустили новый вид транспорта

В Великобритании в городе Суонси 25 марта 1807-го открыли первый в мире регулярный железнодорожный маршрут и одну из первых в мире железных дорог. В 1929 году дорога была электрифицирована. Последним днем ​​работы железной дороги стало 5 января 1960.