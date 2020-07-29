Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы

Виктор Брюханов, Анатолий Дятлов и Николай Фомин сидят на скамье подсудимых в Чернобыле Фото: blog-gp

Судебный процесс над обвиняемыми по делу об аварии на Чернобыльской АЭС завершился 29 июля 1987 года в Доме Культуры в Чернобыле. Продолжался с 7 июля.

На скамье подсудимых находились директор станции Виктор Брюханов, главный инженер Николай Фомин, его заместитель Анатолий Дятлов, начальник реактивного цеха Александр Коваленко, инспектор Госатомэнергонадзора Юрий Лаушкин и начальник смены станции Борис Рогожкин.

Их обвиняли в нарушении правил безопасности на взрывоопасных предприятиях, халатности, а также в злоупотреблении служебным положением. Напомнили и о последствиях аварии.

Заседания начинались в 11:00 и завершались в 19:00. Официально были открытыми, однако в сам город можно было попасть только по специальным пропускам.

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Большинство мест в зале занимал персонал станции. К суду допустили советских и иностранных журналистов, однако в зал им разрешили зайти лишь дважды - во время объявления обвинений и в день оглашения приговора.

Подсудимые давали собственные показания. Также на заседаниях выступило около 40 свидетелей и несколько пострадавших. Некоторые из них свидетельствовали в пользу подсудимых подчеркивая несовершенство конструкции реактора, о которой никто не знал. Но уже 24 июля подсудимые произносили последние слова.

Все заявили, что признают свою вину но частично, и желают лишь справедливости. Брюханов признал, что не добился соблюдения правил ядерной безопасности персоналом, однако назвал аварию результатом крайне сомнительного стечения обстоятельств.

В итоге он, Фомин и Дятлов получили по 10 лет исправительной колонии. Рогожкин - 5, Коваленко - 3, Лаушкин - 2. Все были сильно облучены.

История Чернобыльской АЭС началась в 1972 году. 15 августа в 11:00 торжественно залили первый кубометр бетона в фундамент энергоблока и заложили капсулу с письмом к будущим поколениям. 1-й блок ввели в эксплуатацию в 1977 году. Но уже через 5 лет на АЭС произошла первая авария - мощный выброс радиоактивных веществ в атмосферу. Загрязнено большую территорию, но власти назвали последствия воздействия на окружающую среду незначительными. Ночью 26 апреля 1986 взорвался реактор 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. В Киев от нее - 120 км, до границы с Беларусью - только 11. Эта авария стала самой масштабной в истории атомной энергетики. Радиация распространилась на 200 тыс. кв/км. Для ее ликвидации в общем привлекли более 600 тыс. человек. Правительство СССР пыталось скрыть катастрофу.