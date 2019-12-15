Украина окончательно закрыла Чернобыльскую АЭС

15 декабря 2000 года Чернобыльская АЭС официально прекратила производство электроэнергии. В 13:17 по приказу тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы поворотом ключа реактор 3-го энергоблока остановили навсегда.

Фактически станция не работала еще с 5 декабря из-за неисправности в системе защиты. Однако, за день до официальной церемонии закрытия ее снова запустили. Правда, символически, всего на 5% мощности.

Фото: Александр Клименко/thebabel.com.ua

История Чернобыльской АЭС началась в 1972 году. 15 августа в 11:00 торжественно залили первый кубометр бетона в фундамент энергоблока и заложили капсулу с письмом к будущим поколениям.

1-й блок ввели в эксплуатацию в 1977 году. Но уже через 5 лет на АЭС произошла первая авария - мощный выброс радиоактивных веществ в атмосферу. Загрязнено большую территорию, но власти назвали последствия воздействия на окружающую среду незначительными.

Ночью 26 апреля 1986 взорвался реактор 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. В Киев от нее - 120 км, до границы с Беларусью - только 11. Эта авария стала самой масштабной в истории атомной энергетики. Радиация распространилась на 200 тыс. кв/км. Для ее ликвидации в общем привлекли более 600 тыс. человек.

Правительство СССР пытался скрыть катастрофу, местных жителей начали вывозить только через 2 дня. С 30-километровой зоны вокруг станции эвакуировали более 155 тыс. человек. Обещали, что едут временно и скоро вернутся домой. С собой позволяли брать только документы, одежду и еду на первое время. Большинство переселили в соседние районы Киевской области, а для работников станции построили новый город - Славутич.

В конце мая 1986 правительство СССР возобновил работу энергоблоков станции. 1-й энергоблок запустили 1 октября 1986 года, 2-й - 5 ноября, а 3-й - 4 декабря 1987-го.

После пожара на 2-м энергоблоке ЧАЭС в октябре 1991-го Верховная Рада уже независимой Украины приняла постановление прекратить работу станции до 1993 года. Но в октябре 1993-го по предложению Кабмина Рада отменила предыдущее постановление и продолжила эксплуатацию Чернобыльской АЭС.

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Под влиянием западных стран Украина в декабре 1995 года подписала Меморандум о взаимо-понимание с членами "Большой семерки" и Еврокомиссией, в котором обязалась закрыть Чернобыльскую АЭС до 2000 года.

На основе ремонтной службы ЧАЭС открыли предприятие "Атомремонтсервис". Сегодня там работают 730 рабочих, более 300 из которых бывшие работники станции.

В 2011 году Министерство чрезвычайных ситуаций Украины позволило всем посещать атомную электростанцию. Туристические поездки туда стали одними из самых популярных среди украинцев и иностранцев.

Впервые в истории в Чернобыле для туристов хотят организовывать экскурсии на воздушных шарах. Об этом рассказал Виталий Петрук, до недавнего времени возглавлял Госагентство по вопросам зоны отчуждения. Также есть намерения развивать инфраструктуру в прилегающих к зоне отчуждения населенных пунктах. Например, обсуждается вопрос обустройства в Иванкове Киевской области дополнительного отеля.