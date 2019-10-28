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понедельник, 28 октября 2019 09:06

В Чернобыле появятся необычные экскурсии

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В Чернобыле появятся необычные экскурсии
В Чернобыле туристический бум продолжается. Фото: tsn.ua

Впервые в истории в Чернобыле для туристов хотят организовывать экскурсии на воздушных шарах.

Об этом рассказал Виталий Петрук, который до недавнего времени возглавлял Госагентство по вопросам зоны отчуждения, сообщает сайт "Сегодня".

"Активно разрабатывается возможность катания туристов над зоной отчуждения на воздушных шарах. Есть несколько компаний, которые готовы предоставлять такую ​​услугу, они сейчас изучают эту возможность", - сказал нам Петрук.

По его словам, такие прогулки безопаснее, чем пешие.

"Хотя и пешие проходят по безопасным маршрутам", - уточнил Петрук.

Также есть намерения развивать инфраструктуру в прилегающих к зоне отчуждения населенных пунктах. Например, обсуждается вопрос обустройства в Иванкове Киевской области дополнительного отеля.

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"То, что они появятся - это хорошо. Для них будут создавать хорошие условия, а значит, что-то улучшится и для нас. Но есть один большой минус. В Чернобыле до сих пор нет аптеки, но здесь остались жить такие как я, и нас достаточно много. Сюда приезжают десятки тысяч туристов ежегодно, а с появлением воздушных экскурсий их станет еще больше. А вдруг кто-то из них пораниться или кому-то плохо? Нигде купить даже простейших лекарств - от ссадин, головной боли, температуры, от простуды. Просим или требуем, не знаю даже как сказать, что бы власть организовала в зоне отчуждения продажу лекарств", - рассказала одна из самоселок.

По данным Госагентства по вопросам зоны отчуждения, в 2019 году увеличилось количество туристов, посетивших Чернобыль. Сейчас это число превысило 90 тыс. человек, тогда как за весь прошлый год на экскурсиях побывали 72 тыс. человек.

В Чернобыле в ранее засекреченном объекте Дуга создали наибольшую скульптуру Чернобыльское сияние, которая одновременно стала крупнейшей лазерной установкой в ​​Украине.

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