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среда, 22 июля 2020 17:20

Засудили историка, исследовавшего убийства в Сандармохе

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Засудили историка, исследовавшего убийства в Сандармохе
Юрий Дмитриев выйдет на свободу в ноябре. Фото: ТАСС

Российского исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии строгого режима.

Приговор вынес Петрозаводский городской суд, сообщает российская "Новая газета" и Харьковская правозащитная группа.

Историка оправдали по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратным действиям. Признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

Дмитриев провел в СИЗО более 3 лет. Он выйдет на свободу в ноябре.

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В 1997 году Дмитриев раскопал одно из крупнейших сталинских захоронений в урочище Сандармох. Занимался его мемориализацией и организацией дней памяти.

28 июня 2018 года задержали председателя местного отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрия Дмитриева. По словам дочери историка, Дмитриева задержали сотрудники дорожно-патрульной службы. Они заявили, что против Дмитриева возбуждено уголовное дело.

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