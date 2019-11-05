Застрелили президента США

Авраам Линкольн стал одним из основателей Республиканской партии. Фото: incognita

Авраам Линкольн (1861-1865) избран 16 президентом Соединенных Штатов Америки 6 ноября 1860 года. Президент боролся с рабством, но нажил много врагов. Через пять лет Линкольн был убит выстрелом в голову из пистолета.

Авраам родился 12 февраля 1809 года в семье фермеров. Парень рано начал самостоятельную жизнь. Уже в 23 года впервые баллотировался в члены законодательного собрания Иллинойса, но проиграл. После этого устроился работать землемером. В 26 лет достиг цели и был избран местный орган самоуправления. За год сдал экзамен на звание адвоката, создал юридическую компанию "Стюарт и Линкольн". В 37 лет был избран членом Палаты представителей Конгресса.

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Авраам Линкольн был христианином и стал одним из основателей Республиканской партии. В возрасте 51 года был избран 16-м президентом США. Основной целью нового президента стала отмена рабства, предоставления женщинам избирательного права, а впоследствии и воссоединения американской нации. Принцип, по которому Линкольн строил Америку звучал: "Правительство, созданное народом, из народа и для народа".

1 января 1863 президент Линкольн провозгласил Прокламацию Освобождение от рабства, действие которой распространялась на четыре рабовладельческие штаты, которые остались в составе США и три южных, что контролировались армией Севера.

Линкольн был самым высоким президентом США, его рост составлял 1 м 95 сантиметров. В 1865 году Линкольн был убит выстрелом в голову из пистолета. Авраам вошел в историю как активный борец с рабством и защитник прав человека. Он похоронен в Спрингфилде (штат Иллинойс), городе, где жил перед тем, как стать президентом.

Строительство крупнейшего памятника мира - 18-метровых голов президентов завершили 31 октября 1941 на горе Рашмор в США.