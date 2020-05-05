Заработала первая железная дорога в континентальной Европе

Железная дорога в Бельгии. Фото: postimg.cc

5 мая 1836 года в Бельгии начала действовать первая в континентальной Европе железная дорога.

Планы по ее созданию строились сразу после провозглашения независимости Бельгии в 1830 году. Над проектом работали инженеры Пьер Симонс и Гюстав де Риддер.

И уже через 6 лет после начала планирования запустили первую железную дорогу в Бельгии. Железная дорога соединила города Мехелен и Брюссель. И это была не только первая железная дорога в Бельгии, но и по всей континентальной Европе.

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Сегодня Бельгия имеет обширную систему железнодорожных линий, общая протяженность которых составляет 3374 км.

4 мая 1904 года в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием "Роллс-Ройс".