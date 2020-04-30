Запустили сайт со свидетельствами о Голодоморе

На сайт можно присылать собственные истории. Фото: "Историческая правда"

Единый сайт со свидетельствами основал Национальный музей Голодомора-геноцида.

Там собирают истории очевидцев Голодомора 1932-1933 годов и массовых искусственных голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов.

"История каждого человека - уникальная, и все они рассказывают правду о самых больших преступлениях советской власти", - говорят в музее.

Свидетельство можно найти по месту, времени, фамилией или хэштегом.

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Сайт собирает видео- и аудиосвидетельства, фото и оцифрованные текстовые воспоминания о голоде.

Сейчас страница "Свидетельство" содержит 250 историй. Ресурс будут наполнять воспоминаниями свидетелей и новыми обозначениями на карте Украины. Люди могут передать в музей собственные семейные истории, фото или контакты свидетелей Голодомора и массовых искусственных голодов.

Коллективизация 1920-1930-х годов уничтожила украинское крестьянство как отдельную общественную группу. Превратила людей из состоятельных фермеров на бедных колхозников, сельский пролетариат.