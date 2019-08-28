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среда, 28 августа 2019 13:29

Запретили кормить скот продуктами из магазинов

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Запретили кормить скот продуктами из магазинов
В СССР издали закон, который должен уберечь запасы хлеба. Фото: "Клио"

28 августа 1956 Совет министров СССР запретил скармливание скоту и птице хлеба, муки, круп, картофеля и других продовольственных продуктов, покупаемых в государственных и кооперативных магазинах.

Постановление касалось всех людей как в городской, так и в сельской местности. Об этом говорилось в постановлении "О мерах борьбы с расходованием государственных фондов хлеба и других продовольственных продуктов на корм скоту".

Людей, которые скармливали скоту и птице продукты из магазинов штрафовали в первый раз на 500 руб., в повторных случаях - на 1000 руб.

Совет министров обязал установить контроль за продажей хлеба и других продуктов. Установили нормы отпуска в одни руки.

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В Украине постановление отменили в 1995 году.

27 августа 1956-го в СССР ввели денежный налог с граждан, имеющих скот в городах.

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Дата
28
августа

Запретили кормить скот продуктами из магазинов

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