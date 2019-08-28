Запретили кормить скот продуктами из магазинов

28 августа 1956 Совет министров СССР запретил скармливание скоту и птице хлеба, муки, круп, картофеля и других продовольственных продуктов, покупаемых в государственных и кооперативных магазинах.
Постановление касалось всех людей как в городской, так и в сельской местности. Об этом говорилось в постановлении "О мерах борьбы с расходованием государственных фондов хлеба и других продовольственных продуктов на корм скоту".
Людей, которые скармливали скоту и птице продукты из магазинов штрафовали в первый раз на 500 руб., в повторных случаях - на 1000 руб.
Совет министров обязал установить контроль за продажей хлеба и других продуктов. Установили нормы отпуска в одни руки.
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В Украине постановление отменили в 1995 году.
27 августа 1956-го в СССР ввели денежный налог с граждан, имеющих скот в городах.
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