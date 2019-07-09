10 июля 1651 года под Берестечком закончилась крупнейшая битва освободительной войны 1648-1654 годов.

Это самый масштабный бой который состоялся между Войском Запорожским под командованием Богдана Хмельницкого (100 тыс.воинов) и крымско-татарским войском Исляма III Герая с одной стороны (50 тыс.) с польской армией Яна II Казимира (150 тыс.военных).

Поляки не смогли продолжить войну, поэтому начали переговоры. Вследствие битвы Хмельницкий был вынужден принять дискриминирующий мир (Белоцерковский мирный договор). По этому договору число реестрового войска уменьшалось до 20 000, казацкую территорию ограничен только к Киевского воеводства, шляхте возвращено ее древние владения, а крестьяне должны были вернуться на барщину.

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Битва под Берестечком не стала завершением войны. Белоцерковский договор, который так и не был утвержден сеймом, не продлился и года.

Битва закончилась победой, однако казацкая армия не была разгромлена. Основные свои потери казаки понесли на переправе через Пляшевку, во время выхода из битвы. Последние научные исследования показывают, что количество погибших казаков в польских исторических источниках (до 30 тыс. убитых) является преувеличенной. Археологические раскопки, проводимые в последние десятилетия на месте битвы, нашли останки лишь около сотни погибших во время переправы казаков.

Автор: uk.wikipedia.org Битва под Берестечком

Через два месяца Богдан Хмельницкий смог собрать почти стотысячное войско под Белой Церковью, блокировав там войска Речи Посполитой и заставив их заключить мир. Это свидетельствует о том, что потери в битве были незначительными.

С одной стороны битву считают катастрофическим для украинского войска. С другой - сразу же после битвы Хмельницкий собрал новое войско. Очевидно положение поляков тоже не было лучшим, поэтому обе стороны согласились на перемирие.

Автор: uk.wikipedia.org Памятник погибшим казакам во время битвы

Войско Богдана Хмельницкого нанесло поражение польской армии под руководством Стефана Потоцкого под Желтыми Водами 16 мая 1648 года. Узнав, что гетман Запорожской Сечи готовит восстание, правительство Речи Посполитой отправил против него Николая Потоцкого и Мартына Калиновского с войсками.