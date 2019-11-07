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четверг, 07 ноября 2019 12:35

Заключили военное соглашение с Польшей

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Заключили военное соглашение с Польшей
Петр Сагайдачный заключил Ольшанское соглашение. Фото: YouTube

7 ноября 1617 в урочище Старая Ольшанка вблизи Тараще гетман Петр Сагайдачный и командующий войсками Речи Посполитой Станислав Жолкевский заключили Ольшанское соглашение.

По ее условиям казацкий реестр устанавливался в размере 1000 человек. За службу реестровым казакам правительство Речи Посполитой обязывалось выплачивать зарплату.

Казаки получили право избирать гетмана, которого утверждал король Речи Посполитой.

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Реестровики могли жить только в Запорожье. Казакам запрещалось совершать походы на Крымское ханство и Османскую империю;

Из казацкого войска исключались мещане, поступившие в казаки за последние 5 лет, они возвращались под власть старост и шляхты.

6 ноября 1657-го казаки провели совет в Корсуне современной Черкасской области. В совете приняла участие генеральная старшина, делегаты от рядового казачества и духовенства и послы Швеции, Речи Посполитой, Османской империи, Крымского ханства, Семигорода и Молдовы.

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Дата
07
ноября

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