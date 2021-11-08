Загорелся фуникулер с пассажирами

Вагончики перевозили людей со скоростью 25 км/ч без двигателей на одной только лебедке. Фото Адриана Пингстоуна

В австрийском городе Капрун 11 ноября 2000 года загорелись два вагона фуникулера.

Фуникулер в Капруне открыт в 1974-м, модернизирован в 1993-м. Поезда перевозили более 1000 человек в день.Фуникулер поднимался под углом 30 градусов со скоростью 25 км/ч без двигателей на одной только лебедке.

11 ноября вагончики должны были доставить 161 пассажир на альпийский курорт. Сразу после отправки загорелся обогреватель в одном из вагонов, затем – трубы с маслом от гидравлической системы. Фуникулер остановился в тоннеле. В вагоне не было стоп-крана, детекторов дыма, устройств связи с проводником, средств экстренного открывания дверей, огнетушители находились в запертой кабине.

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Поезд неожиданно остановился через 600 м после входа в тоннель. Это произошло автоматически из-за снижения давления в тормозной системе. Загорелся пластиковый пол и вытекшее масло. 12 человек разбили стекло лыжами и спустились вниз по темному туннелю. Это были единственные, что выжили в двух поездах. Среди них был бывший пожарный.

Пассажиры задыхались от дыма. 149 человек пошли вверх в направлении дыма, но не выжили. Останки некоторых можно было узнать только из ДНК. В общей сложности погибли 155 человек. После крушения и расследования фуникулер восстанавливать не стали. Станции переработали для использования кабинного подъемника. К ответственности не привлекли никого - не хватило доказательств.

Висячий мост в американском штате Вашингтон через пролив Такома-Нерроуз 7 ноября 1940 разрушился под сильным ветром. Мост прославился как "самый драматический провал в истории мостостроения". В день аварии никто не пострадал. Авария моста оставила значительный след в истории науки и техники.