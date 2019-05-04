Задовго до Гітлера - показали посуд зі свастикою, яким користувались у давнину

Показали фото древнего сосуда со свастикой.

Фотографию опубликовал Институт археологии НАН Украины на Facebook.

Сосуд нашли в селе Свободная Украина Каховского района Херсонской области.

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"Сосуд срубной (согласно автору раскопок - катакомбной) культуры со свастичным орнаментом. Раскопки А.Н. Лескова, 1971 год", - говорится в сообщении.

Автор: Facebook На Херсонщине нашли кувшин со свастикой

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