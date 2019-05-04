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суббота, 04 мая 2019 23:14

Задовго до Гітлера - показали посуд зі свастикою, яким користувались у давнину

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Показали фото древнего сосуда со свастикой.

Фотографию опубликовал Институт археологии НАН Украины на Facebook.

Сосуд нашли в селе Свободная Украина Каховского района Херсонской области.

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"Сосуд срубной (согласно автору раскопок - катакомбной) культуры со свастичным орнаментом. Раскопки А.Н. Лескова, 1971 год", - говорится в сообщении.

Автор: Facebook
  На Херсонщине нашли кувшин со свастикой
На Херсонщине нашли кувшин со свастикой

На территории Бельского городища скифского периода в Котелевском районе организуют веломаршрут. Его внесут в гугл-карты, а группы будет сопровождать экскурсовод.

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