За военную агрессию государство поплатилось техническим прогрессом

Первый пакет санкций против СССР подписал президент Джимми Картер Фото: wikipedia

18 марта 1980 года президент США Джимми Картер подписал запрет на продажу в Советский Союз новейших информационных технологий. Санкцию ввели в ответ на вторжение СССР в Афганистан.

Еще с 1974-го в США действовало приложение к Закону о торговле, известному как поправка Джексона-Вэника. Она ограничивала торговлю со странами, которые нарушали права человека, запрещали или ограничивали свободную эмиграцию граждан. Брежневское руководство устранило препятствия для желающих эмигрировать из страны. Но уже в 1979 году началась война в Афганистане, сопровождавшаяся советским вторжением.

В январе 1980-го Картер подписал эмбарго на поставки зерна в СССР. 18 марта запретили продажу в СССР информационных технологий. В результате этого Союз не смог приобрести новейшее оборудование и цифровые программы, в частности компьютер Стива Джобса и Стива Возняка Apple II Plus, а также первую электронную таблицу VisiCalc для персональных компьютеров.

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Уже 21 марта Картер объявил о бойкоте США летних Олимпийских игр в Москве. К нему присоединились Канада, ФРГ и Япония.

Новый пакет санкций против СССР ввели в 1981 году при администрации президента Рональда Рейгана. Причиной стало вмешательство СССР во внутренние дела Польши. Рейган отменит "хлебное эмбарго" Картера, но подпишет запрет на поставки в СССР высокотехнического оборудования электро и нефтегазового сектора. А через год - на оборудование, изготовленное иностранными компаниями по американским лицензиям.

Первые экономические санкции США начал применять в отношении СССР и стран соцлагеря в годы Холодной войны. В 1949-м по закону об экспортном контроле США ограничили поставки стратегических материалов, оборудования и оружия. Их могли продать не ранее, чем через 4 года после изготовления. Другие санкции вводили преимущественно во время войн, в которые Советский Союз непосредственно вмешивался.