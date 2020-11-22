За употребление алкоголя начали сажать в тюрьму

Мужчины выливают вино на одном из складов в США. Фото: i.imgur.com/AVCyPAv

Президент США Уоррен Хардинг 23 ноября 1921-го запретил врачам прописывать больным пиво в качестве лекарства. Так они обходили "сухой закон". В 1919-м в США приняли 18-й поправке к Конституции США. В народе назвали "сухим законом". Поправка запрещала изготовление, продажу и перевозка алкоголя в стране.

Осуждать пьянство начали состоятельные фермеры-протестанты 1900-го. За ними - женщины с церковных организаций. Совместно устраивали манифестации и писали петиции к властям с просьбой запретить алкоголь. Власть здалась. В первый год запрета полицейские по всей стране арештовалы 282 тыс. нетрезвых американцев. Сажали на полгода в тюрьму.

Появились нелегальные производители алкоголя. Бары маскировали под кафе, аптеки, бутербродные, танцзалы или магазины канцелярии. Все заведения контролировали бандиты - гангстеры.

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Люди обращались к врачам. Те могли выписывать спирт и пиво для лечения головной боли или расстройств желудка. По рецепту покупали даже первоклассное шотландское виски. Впоследствии это запретили. Резко вырос нелегальный импорт алкоголя из соседних стран. Контрабандистов называли бутлегерами.

Гангстеры боролись за контроль над продажей спиртного. Потребление алкоголя в стране уменьшилось вдвое. Зато втрое возросло количество убийств и организованная преступность.

В США национальный запрет на продажу, производство и транспортировка алкоголя, действовал в течение 1920-1933 годов. Сухой закон был отменен Двадцать первой поправкой к Конституции США, которая была ратифицирована 5 декабря 1933.