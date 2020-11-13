За прогулы начали наказывать строже

В СССР начали жестоко наказывать за прогул хотя бы одного дня Фото: museum.shostka.org

Правительство СССР издало постановление об увольнении за прогул без уважительных причин 15 ноября 1932 года. Оно вносило изменения в Кодекс законов о труде Советского Союза.

"Действующее трудовое законодательство допускает увольнение работника за прогул без уважительных причин лишь в том случае, если таковой имел место в течение 3 дней в общей сложности в течение месяца, что в нынешних условиях отсутствия безработицы поощряет прогулы, нарушает нормальный ход производства и наносит ущерб интересам трудящихся", - говорилось в документе.

Поэтому решили, что в случае хотя бы одного дня неявки на работу без уважительных причин работник подлежал увольнению из предприятия или учреждения. Кроме того, у работников должны были отобрать выданные продовольственные и товарные карточки, а также лишить права проживать в квартире или комнате, предоставленной предприятием.

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Особенный удар постановление нанесло по украинцам, ведь тогда продолжался Голодомор. Рабочие больше не могли оставить работу, чтобы ездить в села и пытаться спасти своих родственников, ведь голодание близких не считалось "уважительной причиной".

Постановление об уголовной ответственности за шпионаж, вредительство и диверсии приняли в СССР 2 октября 1937 года. Оно увеличивало максимальные сроки заключения. До 1937 года виновным в этих преступлениях суд назначал до 10 лет, а за особо тяжкие последствия их действий - расстрел. Новое постановление позволило увеличить сроки наказания до 25 лет. При этом сохранялась возможность назначения высшей меры наказания. На практике "шпионами, вредителями и диверсантами" становились обычные рабочие, допускавшие ошибки на производстве, и все неугодные сталинской власти.