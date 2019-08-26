За "мертвую петлю" пилоту дали золотой жетон

Плакат "Подвиг и гибель летчика Нестерова". Автор: amazonaws.com

Царский летчик Петр Нестеров на самолете "Ньепор"-IV 27 августа 1913 года поднялся над киевским Сырецким военным аэродромом и на высоте 600 метров впервые в мире совершил знаменитую "мертвую петлю".

После военной службы на Дальнем Востоке и воздухоплавательной школы в Петербурге Нестеров возглавляет 11-й корпусный отряд 3-й авиационной роты. Он размещается в Киеве, на Сырецком военном аэродроме. Нестеров испытывает летательные аппараты, которые конструируют местные изобретатели.

Начал использовать подъемную силу крыла для маневра и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях. Он так доверял своим расчетам, что перед исполнением "мертвой петли" даже не пристегнулся ремнями к самолету.

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Расчеты оказались правильными и в верхней точке петли он не выпал - центробежная сила прижимала пилота к сиденью. Свое название - "мертвая" - получила из-за того, что некоторое время была рассчитана только теоретически на бумаге. Сенсация вызвала резонанс во всем мире. 31 августа Нестеров был повышен в офицерском звании - штабс-капитан. Киевское общество воздухоплавания отмечает его золотой медалью. Городской совет вручает памятный золотой жетон.

Через два месяца начинается Первая мировая война. Он оказывается на фронте. Возле села Воля-Высоцкая Львовской области 26 августа 1914 выполняет первый в истории таран - сбивает самолет австрийского шпиона. Оба военных погибают. Петра Нестерова хоронят на Аскольдовой могиле в Киеве.

В 1979 году на месте падения самолета Нестерова построен мемориал памяти авиатора. Памятник с мертвой петлей, заканчивающейся взлетом вверх реактивного самолета и небольшой музей. Здесь была куртка летчика, награды. Занималась музеем военная часть, которая стояла в деревне.