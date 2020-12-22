 
Ексклюзивы
1/5
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 477
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 360
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2439
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2016
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 549
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 333
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1836
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 648
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
Фото
Все фото
6
4
8
11
3
Взялись за сохранение крупнейшей коллекции плодово-ягодных культур в Украине
Взялись за сохранение крупнейшей коллекции плодово-ягодных культур в Украине
В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
В центре Киева бульдозер наткнулся на могилу генерала
Открыли художественную академию
Открыли художественную академию
С Кучмой, Стасом и племянником Петлюры - опубликовали раритетные фото Юрия Шевелева
С Кучмой, Стасом и племянником Петлюры - опубликовали раритетные фото Юрия Шевелева
Что нашли археологи в центре Одессы
Что нашли археологи в центре Одессы
Видео
Все видео
Воссоздали пол храма, по которому ходил Иисус Христос
Воссоздали пол храма, по которому ходил Иисус Христос
Случайно обнаружили артефакт из пирамиды Хеопса, который потеряли 70 лет назад
Случайно обнаружили артефакт из пирамиды Хеопса, который потеряли 70 лет назад
В Крыму объявили республику
В Крыму объявили республику
Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии
Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии
Поднимал украинские флаги над Черноморским флотом - создали фильм об украинском контр-адмирале
Поднимал украинские флаги над Черноморским флотом - создали фильм об украинском контр-адмирале
Интервью
1/5
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 207
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1161
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1818
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 900
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 333
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
20 декабря 2020
Просмотров: 873
Премія за вакцинацію
– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці. Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. ...
вторник, 22 декабря 2020 10:42

Взялись за сохранение крупнейшей коллекции плодово-ягодных культур в Украине
6

  Комментировать

Дом науки в Млиеве
Фото: Ольга Осипенко
Селекционер Виктор Чупринюк со своими яблоками, 1979 год
Заместитель директора по научной части Анатолий Кучер и ученый серкетар Владимир Силенко в исследовательском сада, 1980-е годы
Выставка сортов садстанции
Опыты проводит ученый Варвара Волошина, апрель 2020-го

В декабре 1920-го начались работы по разработке на базе всемирно известного плодово-ягодного питомника ученого Льва Симиренко в Млиеве Черкасской области садово-огородной станции. Сейчас это Млиевская научно-исследовательская станция помологии им. Льва Симиренко.

"Еще при Платона Симиренко с 1850-х в Млиеве начали собирать коллекцию плодово-ягодных культур. Его сын Лев и внук Владимир продолжили это великое дело, приумножили его. В течение многих десятилетий собиралась ценная коллекция. Сегодня она самая большая в Украине и насчитывает более 3 тысяч видов и сортов плодово-ягодных, орехоплодных культур. Это их генетический банк. Но можно сказать и по-другому: это всенародное, государственное достояние и богатство. Которое, несмотря на трудности, наш коллектив сохранил. Хотя это требует немалых материальных затрат", - рассказал Gazeta.ua директор станции Владимир Филев.

Через 10 лет после основания садово-огородной станции с участием Владимира Симиренко создали Украинский институт садоводства в Китаеве под Киевом. Помолог возглавил оба учреждения.

"Пиком развития станции в Млиеве были 1987-1990 годы. По инициативе тогдашнего директора Николая Артеменко создали мощнейшую структуру - научно-производственное объединение "Сад". В апреле 1989-го станцию ​​реорганизовалы в Млиевский научно-исследовательский институт помологии имени Льва Симиренко. Расширили направления научно-исследовательских работ. В институте работало около 800 человек. Действовало более 100 ученых, из них 20 - с научными званиями. Остальные трудились на производстве", - поделился руководитель станции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Застрелили украинского садовника, который владел уникальной коллекцией яблонь

Кроме того, НПО "Сад" включало в себя несколько десятков садово-огородных хозяйств Черкасской области и за ее пределами. С ними были заключены соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве.

"Мы и дальше будем беречь генетический фонд плодово-ягодных культур Украины, потому что понимаем свою ответственность и те профессиональные обязанности, которые на нас возложены. Для ученых это почетная миссия ", - добавил Владимир Филев.

На территории садового станции в Млиеве Городищенского района Черкасской области в родовом доме 25 ноября 1970-го открыли музей ученого-помолога Льва Симиренко.

Уникальная семья Симиренко не имеет аналогов в украинской истории. 4 поколения были выдающимися предпринимателями и промышленниками, работали над фундаментом экономического могущества Украины. Они стали щедрыми меценатами, которые поддерживали украинскую культуру и литературу. Были талантливыми изобретателями, инженерами, учеными.

Автор: Ольга Осипенко, заведующая музея-отдела семьи Симиренко Черкасского областного краеведческого музея
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Взялись за сохранение крупнейшей коллекции плодово-ягодных культур в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
декабря

Украинский генерал умер в тюрьме от пыток

Взялись за сохранение крупнейшей коллекции плодово-ягодных культур в Украине

Ученый сделал мировое открытие случайно

Самое читаемое
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
 Просмотров: 32878
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
6
 Просмотров: 22070
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду Просмотров: 13644
&quot;Ее разорвали бы живьем&quot; - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
"Ее разорвали бы живьем" - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
3
 Просмотров: 11529
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
14
 Просмотров: 7668
История
Украинский генерал умер в тюрьме от пыток
Украинский генерал умер в тюрьме от пыток
 Просмотров: 468
Ученый сделал мировое открытие случайно
Ученый сделал мировое открытие случайно
 Просмотров: 999
Археологи нашли гвоздь из креста Иисуса
Археологи нашли гвоздь из креста Иисуса 1 Просмотров: 585
Минкульт объяснил, почему подаренную Лаврову икону должны вернуть Украине
Минкульт объяснил, почему подаренную Лаврову икону должны вернуть Украине Просмотров: 441
Разоблачили черного археолога, который присвоил более 25 тыс. монет
Разоблачили черного археолога, который присвоил более 25 тыс. монет Просмотров: 2376
Больше всего комментируют
12
Зеленский - неудачник года
3
"Слугам" раздали документ с "правильными" итогам года - СМИ
2
Зеленский объяснил, зачем тратили ковидни деньги на дороги
2
Трампу устроят виртуальную инаугурацию параллельно с Байденом
2
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
Голосов: 49
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть