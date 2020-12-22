Взялись за сохранение крупнейшей коллекции плодово-ягодных культур в Украине

Фото: Ольга Осипенко

В декабре 1920-го начались работы по разработке на базе всемирно известного плодово-ягодного питомника ученого Льва Симиренко в Млиеве Черкасской области садово-огородной станции. Сейчас это Млиевская научно-исследовательская станция помологии им. Льва Симиренко.

"Еще при Платона Симиренко с 1850-х в Млиеве начали собирать коллекцию плодово-ягодных культур. Его сын Лев и внук Владимир продолжили это великое дело, приумножили его. В течение многих десятилетий собиралась ценная коллекция. Сегодня она самая большая в Украине и насчитывает более 3 тысяч видов и сортов плодово-ягодных, орехоплодных культур. Это их генетический банк. Но можно сказать и по-другому: это всенародное, государственное достояние и богатство. Которое, несмотря на трудности, наш коллектив сохранил. Хотя это требует немалых материальных затрат", - рассказал Gazeta.ua директор станции Владимир Филев.

Через 10 лет после основания садово-огородной станции с участием Владимира Симиренко создали Украинский институт садоводства в Китаеве под Киевом. Помолог возглавил оба учреждения.

"Пиком развития станции в Млиеве были 1987-1990 годы. По инициативе тогдашнего директора Николая Артеменко создали мощнейшую структуру - научно-производственное объединение "Сад". В апреле 1989-го станцию ​​реорганизовалы в Млиевский научно-исследовательский институт помологии имени Льва Симиренко. Расширили направления научно-исследовательских работ. В институте работало около 800 человек. Действовало более 100 ученых, из них 20 - с научными званиями. Остальные трудились на производстве", - поделился руководитель станции.

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Кроме того, НПО "Сад" включало в себя несколько десятков садово-огородных хозяйств Черкасской области и за ее пределами. С ними были заключены соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве.

"Мы и дальше будем беречь генетический фонд плодово-ягодных культур Украины, потому что понимаем свою ответственность и те профессиональные обязанности, которые на нас возложены. Для ученых это почетная миссия ", - добавил Владимир Филев.

На территории садового станции в Млиеве Городищенского района Черкасской области в родовом доме 25 ноября 1970-го открыли музей ученого-помолога Льва Симиренко. Уникальная семья Симиренко не имеет аналогов в украинской истории. 4 поколения были выдающимися предпринимателями и промышленниками, работали над фундаментом экономического могущества Украины. Они стали щедрыми меценатами, которые поддерживали украинскую культуру и литературу. Были талантливыми изобретателями, инженерами, учеными.