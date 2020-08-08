Взрыв атомной бомбы оглушил людей

Бомба "Fat Man" ( "Толстяк") была плутониевой, массой 4,5 т. Фото U.S. Department of Defense

Экипаж американского самолета-носителя 9 августа 1945-го в 11:02 сбросил атомную бомбу "Fat Man" ( "Толстяк") массой 4,5 т. на японский город Нагасаки. Бомба взорвалась высоко над промышленной долиной Нагасаки, между вооруженным и торпедным заводами.

В конце Второй мировой американский президент Гарри Трумэн отдал приказ бросить атомную бомбу на Японию, чтобы та отказалась от войны. Сначала атаковали Хиросиму. 6 августа 1945-го на Хиросиму американский бомбардировщик B-29 "Энола Гей" под управлением полковника Пола Тиббетса сбросил урановую бомбу "Малыш". От взрыва погибли от 70 до 100 тыс. человек. От города остались одни развалины. "Малыш" не убедил японское правительство капитулировать.

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Город Нагасаки расположен на западе острова Кюсю в Японии. Имело важное военное значение из-за множества судостроительных, вооруженных и сталелитейных заводов. Туда сбросили вторую бомбу - "Толстяка". Убито и пропало без вести более 73 тыс. человек, позже облучения и ранений умерло еще 35 тыс. человек.

Более 50% пострадавших были поражены ожогами, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись действию радиации. Пожары уничтожили большую часть жилых зданий. Дома осветило так, будто загорелись сотни солнц, людей оглушил грохот. Ударная и тепловая волны разрушали бетонные стены и сжигали деревянные жилища.

Это было первое в мире использование ядерного оружия во время военных действий. Япония капитулировала в сентябре.

Первую атомную бомбу "Устройство" взорвали в США в штате Нью-Мексико 16 июля 1945. Об испытаниях и его последствия людям не сообщали.