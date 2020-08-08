Взрыв атомной бомбы оглушил людей

 
Ексклюзивы
1/5
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 873
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 315
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2124
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1206
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18693
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3717
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6921
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 990
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 846
Фото
Все фото
3
5
15
6
11
В Национальном художественном музее Украины обвалилась часть фасада
В Национальном художественном музее Украины обвалилась часть фасада
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли &quot;капсулу времени&quot;
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли "капсулу времени"
Добывали нефть и танцевали - как жили в Галичине 90 лет назад
Добывали нефть и танцевали - как жили в Галичине 90 лет назад
Показали документы УПА, найденные в бидоне
Показали документы УПА, найденные в бидоне
Показали, что достойны независимости - почтили память кошевого атамана
Показали, что достойны независимости - почтили память кошевого атамана
Видео
Все видео
Воры сняли золото и одежду - показали останки из могил состоятельных людей, раскопанных в Днепре
Воры сняли золото и одежду - показали останки из могил состоятельных людей, раскопанных в Днепре
Монеты и амфоры - на юге Украины откопали улицу римского периода
Монеты и амфоры - на юге Украины откопали улицу римского периода
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы
Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы
Раскопали склад, в который люди сносили налоги
Раскопали склад, в который люди сносили налоги
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 873
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 315
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1548
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 711
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2124
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
07 августа 2020
Просмотров: 351
Майбутнє, яке повторюється
"Людина – це тварина, яка думає про майбутнє", – говорить гарвардський психолог Деніел Ґілберт у книжці Stumbling on Happiness. На ...
воскресенье, 09 августа 2020 08:20

Взрыв атомной бомбы оглушил людей

  Комментировать
Взрыв атомной бомбы оглушил людей
Бомба "Fat Man" ( "Толстяк") была плутониевой, массой 4,5 т. Фото U.S. Department of Defense

Экипаж американского самолета-носителя 9 августа 1945-го в 11:02 сбросил атомную бомбу "Fat Man" ( "Толстяк") массой 4,5 т. на японский город Нагасаки. Бомба взорвалась высоко над промышленной долиной Нагасаки, между вооруженным и торпедным заводами.

В конце Второй мировой американский президент Гарри Трумэн отдал приказ бросить атомную бомбу на Японию, чтобы та отказалась от войны. Сначала атаковали Хиросиму. 6 августа 1945-го на Хиросиму американский бомбардировщик B-29 "Энола Гей" под управлением полковника Пола Тиббетса сбросил урановую бомбу "Малыш". От взрыва погибли от 70 до 100 тыс. человек. От города остались одни развалины. "Малыш" не убедил японское правительство капитулировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Людям не сообщили о загрязнении радиацией

Город Нагасаки расположен на западе острова Кюсю в Японии. Имело важное военное значение из-за множества судостроительных, вооруженных и сталелитейных заводов. Туда сбросили вторую бомбу - "Толстяка". Убито и пропало без вести более 73 тыс. человек, позже облучения и ранений умерло еще 35 тыс. человек.

Более 50% пострадавших были поражены ожогами, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись действию радиации. Пожары уничтожили большую часть жилых зданий. Дома осветило так, будто загорелись сотни солнц, людей оглушил грохот. Ударная и тепловая волны разрушали бетонные стены и сжигали деревянные жилища.

Это было первое в мире использование ядерного оружия во время военных действий. Япония капитулировала в сентябре.

Первую атомную бомбу "Устройство" взорвали в США в штате Нью-Мексико 16 июля 1945. Об испытаниях и его последствия людям не сообщали.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Взрыв атомной бомбы оглушил людей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
августа

Взрыв атомной бомбы оглушил людей

Самое читаемое
Фотограф Давид Дубницкий: &quot;я визуализирую мечты и фантазии людей&quot;
Фотограф Давид Дубницкий: "я визуализирую мечты и фантазии людей"
33
 Просмотров: 29794
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
16
 1 Просмотров: 16470
Супруги насиловали 4-летнюю дочь ради видео. Суд вынес приговор
Супруги насиловали 4-летнюю дочь ради видео. Суд вынес приговор
3
 Просмотров: 15327
ЕС закрыл границы: кто не сможет поехать в Европу
ЕС закрыл границы: кто не сможет поехать в Европу Просмотров: 13644
Что делает Луческу с &quot;Динамо&quot;
Что делает Луческу с "Динамо"
 1 Просмотров: 13149
История
Археологи наткнулись на стоянку древних охотников на оленей
Археологи наткнулись на стоянку древних охотников на оленей Просмотров: 108
В Национальном художественном музее Украины обвалилась часть фасада
В Национальном художественном музее Украины обвалилась часть фасада
3
 Просмотров: 342
Полиция запретила речи на похоронах писательницы
Полиция запретила речи на похоронах писательницы
 Просмотров: 675
Банда грабителей до утра считали украденные деньги
Банда грабителей до утра считали украденные деньги
 Просмотров: 6300
Раскопали храм, который правитель построил для жены
Раскопали храм, который правитель построил для жены Просмотров: 252
Больше всего комментируют
63
Шмыгаль сообщил, при каких условиях в Крым будут поставлять воду
5
Зеленский объяснил решение дать должность чиновнику времен Януковича
2
Мэр Тернополя о красной зоне: Люди готовы к любым акциям. Их все это достало
2
Крымчане с российским паспортом не могут получить шенгенскую визу
1
"Динамо" готово продать своего нападающего за €13-15 млн
Голосов: 677
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua