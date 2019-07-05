Взорвалась новая звезда

Люди на всей планете наблюдали сияние новой звезды 5 июля 1054 года. Она взорвалась в созвездии Тельца. Первые 23 дня ее было видно даже на ясном небе. Ночью люди смотрели за необычным явлением до 6 апреля 1056-го - 633 суток.
Подробно описали явление Китайские и Японские астрономы. Они считали, что взорвалась Венера или Юпитер. Впоследствии решили, что "на небо прибыла звезда-гость".
В христианских странах появление небесного тела вызвало панику. Именно тогда в конфликте находились папа римский Лев IX и константинопольский патриарх Михаил I Кируларий. Люди считали, что это плохой знак перед судьбоносным церковным собором. Тогда же в июле 1054-го состоялся церковный раскол, известный как Великая Схизма.
Некоторые ученые выдвигают гипотезу, что сверхновая звезда изображена на наскальных рисунках северо-запада Америки. Там присутствует изображение полумесяца рядом с которым нарисован символ звезды. Однако, достоверных данных о возможности наблюдения за ней не существует. Предполагают, что древние американцы могли изображать и Венеру.
За два года звезда погасла. 1758-го французский астроном Шарль Мессье разглядел ее в свой телескоп и назвал "Крабовидной туманностью".
Византийский император Василий II оказался в крайне затруднительном положении после поражения от болгар в августе 986 года. Он обратился за помощью к русскому князю Владимиру. Тот пообещал помочь, но потребовал руки Анны. Брак дочери императора с язычником считался недопустимым, поэтому Василий дал согласие при условии крещения Владимира. Князь принял крещение, но заключение брака задержалось почти на 2 года.
×
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментарии