Взорвалась новая звезда

Люди на всей планете наблюдали сияние новой звезды. Она взорвалась в созвездии Тельца. Первые 23 дня ее было видно даже на ясном небе. Ночью люди смотрели за необычным явлением до 6 апреля 1056-го - 633 суток.

Подробно описали явление Китайские и Японские астрономы. Они считали, что взорвалась Венера или Юпитер. Впоследствии решили, что "на небо прибыла звезда-гость".

В христианских странах появление небесного тела вызвало панику. Именно тогда в конфликте находились папа римский Лев IX и константинопольский патриарх Михаил I Кируларий. Люди считали, что это плохой знак перед судьбоносным церковным собором. Тогда же в июле 1054-го состоялся церковный раскол, известный как Великая Схизма.