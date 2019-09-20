Выяснили причину самого известного поражения Наполеона

Наполеон потерпел поражение при Ватерлоо от коалиции британских, прусских и голландских сил Фото: wiki

Ученые сделали заявление по поводу поражения Наполеона Бонапарта в битве при Ватерлоо 18 июня 1815-го. Они связывают его с резким изменением климата. Это произошло в результате извержения вулкана Тамбора в Индонезии.

Исследователи проанализировали исторические данные о погоде и включили их в климатические модели, чтобы узнать, насколько сильно извержение повлияло на вероятность холодных и влажных условий, сообщают vlasti.net

Оказалось, что включение мощного извержения увеличивает вероятность низких летних температур в 100 раз, а влажного лета над Европой - в 1,5-3 раз.

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Сильный дождь вызвал размягчения почвы, в результате чего обстрел французскими артиллеристами войск противника со своих позиций оказался совершенно неэффективным.

Историки неоднократно доказывали, что климатические условия являются великими двигателями исторического процесса.

Наполеон Бонапарт был провозглашен императором Франции в 1804 году. Один из самых сильных военных стратегов в истории, за несколько лет он достиг вершины успеха - была завоевана почти вся Европа. Но в 1812 году Наполеон потерпел первые существенные военные поражения - проиграл войну с Россией, потерял Испанию в войне против Британии, а в 1814 году Наполеон потерпел сокрушительное поражение от стран антифранцузской коалиции.