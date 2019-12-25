Идея поднимать целину в Казахстане провалилась. Фото: e-history.kz

25 декабря 1954 года совет министров СССР и ЦК КПСС приняли решили начать обрабатывать целинные земли.

Большое количество людей должно было переселиться в Казахскую ССР и Сибирь, чтобы пахать землю в степи. Около 80 тыс. молодых людей переехало из Украины. На постоянную работу на целинные земли выслали две трети всех выпускников учебных заведений УССР.

Украинцы на целине испытывали русификацию и ассимилировались. До сих пор в северном Казахстане проживает много выходцев из Украины.

На освоение целины в 1954-1961 годах потратили 20% всех вложений СССР в сельское хозяйство. Интенсивная обработка земли вызвала быстрое истощение земель и эрозию почв. Урожаи были небольшими.

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Советский союз потратил много средств и времени на освоение целины, это вызвало кризис во всем сельском хозяйстве страны.

Жителей станицы Полтавской на Кубани согнали на привокзальную площадь 27 ноября 1932-го. Первый секретарь Московского обкома ВКП (б) Лазарь Каганович вышел из поезда в окружении солдат красной армии и приказал казакам сдать весь хлеб.