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Выдали постановление, которое ограничит жизни крестьян

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Выдали постановление, которое ограничит жизни крестьян
Первые 6 сел в Украине были занесены на "черную доску" 6 декабря 1932-го Фото: twitter.com/falledlenin

18 ноября 1932-го ЦК Компартии Украины издал постановление "О мерах по усилению хлебозаготовок". Документ впервые утвердил мероприятия, связанные с занесением хозяйств на "черные доски".

Название репрессии исходило от способа отличия передовых и отстающих сельских хозяйств в период Голодомора 1932-33 годов. Села или колхозы, которые выполняли "нормы" заготовок заносили на "красную доску", а те, что не могли - на черную.

Голодные села, которые попадали в список оказывались в полной социальной изоляции, их блокировали спецотряды. У населения изымали промышленные товары и прекращали завоз новых, запрещали любую торговлю. Также, досрочного изымали все задолженности, хлеб, выданный колхозникам и мясной натурштраф. Поощряли тех, кто "находил воров и способствовал возвращению краденного хлеба" - у таких людей его не отбирали.

Органы власти обязали "немедленно запретить любые расходы всех натуральных фондов, созданных в колхозах, полностью прекратить выдачу любых натуравансов во всех колхозах, которые неудовлетворительно выполняют план хлебозаготовок".

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Институт "черных досок" существовал исключительно на землях заселенных украинцами. Кроме УССР охватил Поволжье, Кубань, Донщину. Под него попало большинство украинских сел охваченных Голодомором.

Само постановление подпадает под положения конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида от 9 декабря 1948 о "предумышленном создании для какой-либо группы жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение".

Постановление правительства СССР "Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации" приняли 7 августа 1932-го. В народе его знали под названием закон "о пяти колосках". Документ написал лично Сталин с целью "преодоления саботажа и кризиса хлебозаготовок". Согласно нему, в СРСР засудили более 180 тыс. человек.

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