В защиту голодающих украинцев стал лишь один духовный лидер

В Вене открыли мемориальную доску кардиналу Теодору Инницерe. Это был единственный иностранный духовный лидер, который в 1933 году встал на защиту умирающих от голода украинцев. Он создал "Комитет помощи Украине".

Памятная доска сделана из камня и имеет круглую форму, напоминая жернова. Ее текст говорит о призыве кардинала от 16 октября 1933 о помощи жертвам Голодомора.

Также на доске содержится число "163", которое буквально означает примерное количество зерен в 5 колосках, а в более глубоком понимании - стоимость человеческой жизни. Дизайнером памятной доски стал украинский архитектор Ростислав Бортник, автор посвященного Голодомору художественного проекта "163".

Торжества прошли в Архиепископском дворце Вены с участием посла Украины в Австрии Александра Щербы. С приветственными речами также выступили кардинал города Кристоф Шенборн, глава УГКЦ Блаженнейший Святослав Шевчук, венский раввин Шломо Хофмейстер, сообщает "Историческая Правда".

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Автор: facebook.com/o.scherba В Вене открыли мемориальную доску кардиналу, который помогал голодающим украинцам





Документ написал лично Сталин с целью "преодоления саботажа и кризиса хлебозаготовок". Согласно нему, в СРСР засудили более 180 тыс. человек. Постановление правительства СССР " Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации " приняли 7 августа 1932-го. В народе его знали под названием закон "о пяти колосках".Документ написал лично Сталин с целью "преодоления саботажа и кризиса хлебозаготовок". Согласно нему, в СРСР засудили более 180 тыс. человек.