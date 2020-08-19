Выдали первый толковый украинский словарь

Памво Беринда похоронен в Киево-Печерской Лавре. фото photo-lviv.in.ua

Первый словарь украинского языка "Лексиконъ славенноросский и именъ тълкование" Памвы Беринди вышел 20 августа 1627-го. Этот словарь является достижением староукраинского словаря.

Писатель Памво Беринда учился во Львовской братской школе, овладел древнеукраинским и древнегреческим языками. Беринда увлекается книгопечатанием. 1617-го переезжает в Киев, где выдает Номоканон - сборник церковного права. Вместе с гетманом Петром Конашевича-Сагайдачным и епископом Иовом Борецким 1620-го встречал в Киеве делегацию Константинопольского патриарха Феофана. 1627-го в Киеве Беринда выдал за свой счет произведение всей жизни - "Лексикон словено-Роський и имен Толкование". Он работал над ним 30 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авторов украинского словаря обвинили в национализме

Работа состоит из 2-х частей и размещена на 475-ти страницах. Там истолковано на украинском языке 6982 слова на церковнославянском языке. В предисловии автор отметил, что славянский язык имеет много "темных" слов, поэтому он взялся за их объяснение старом украинском языке. При составлении словаря Беринда применил все основные средства научного проработки материала. Это паспортизация реестровых слов, представление цитат, ремарки, указания на фразеологизмы, замечания об этимологии слова, орфографии, отсылочные ремарки и тому подобное. Работу посвятил спудеям, то есть студентам.

Памво Беринда умер 23 июля 1632-го. Похоронен печатник в Киево-Печерской Лавре.

Статья "Как очищали украинский язык" появилась в газете "Правда" 4 октября 1937-го. В ней критиковали новый украинский-русский словарь, изданный АН УССР. Требовали приближения украинского языка к русскому.