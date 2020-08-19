Выдали первый толковый украинский словарь

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 261
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 99
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 1404
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 1044
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 261
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 504
Независимость - это украинский язык, который развивается и становится модным
Независимость - это украинский язык, который развивается и становится модным
1 Просмотров: 900
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 513
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2718
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2394
Фото
Все фото
21
12
5
4
8
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Опубликовали старые открытки с видами Крыма
Опубликовали старые открытки с видами Крыма
Нашли подтверждение сбития советского самолета украинскими повстанцами
Нашли подтверждение сбития советского самолета украинскими повстанцами
Копья и сбруя - показали находки украинских курганов
Копья и сбруя - показали находки украинских курганов
Владимир Самойленко развлекал гостей на свадьбе Ивана Франко игрой на бубне
Владимир Самойленко развлекал гостей на свадьбе Ивана Франко игрой на бубне
Видео
Все видео
Крестьяне подняли восстание
Крестьяне подняли восстание
Преображение Господнее: как правильно провести день
Преображение Господнее: как правильно провести день
Показали уникальное зеркало, найденное в древнем захоронении
Показали уникальное зеркало, найденное в древнем захоронении
Священник, девушка и ребенок - у костела раскопали старинные захоронения
Священник, девушка и ребенок - у костела раскопали старинные захоронения
Хип-хоп и анимация - создали ролик, который развенчивает мифы об Одессе
Хип-хоп и анимация - создали ролик, который развенчивает мифы об Одессе
Интервью
1/5
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 864
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 1404
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1449
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1791
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 963
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
19 августа 2020
Просмотров: 369
Подарунки з того світу
У тьоті Лесі, матері мого хрещеного, торік почала прогресувати хвороба Альцгеймера. Бувало, сидимо за столом, вона дивиться на сина й каже: "Аню, хто ...
четверг, 20 августа 2020 08:20

Выдали первый толковый украинский словарь

  Комментировать
Выдали первый толковый украинский словарь
Памво Беринда похоронен в Киево-Печерской Лавре. фото photo-lviv.in.ua

Первый словарь украинского языка "Лексиконъ славенноросский и именъ тълкование" Памвы Беринди вышел 20 августа 1627-го. Этот словарь является достижением староукраинского словаря.

Писатель Памво Беринда учился во Львовской братской школе, овладел древнеукраинским и древнегреческим языками. Беринда увлекается книгопечатанием. 1617-го переезжает в Киев, где выдает Номоканон - сборник церковного права. Вместе с гетманом Петром Конашевича-Сагайдачным и епископом Иовом Борецким 1620-го встречал в Киеве делегацию Константинопольского патриарха Феофана. 1627-го в Киеве Беринда выдал за свой счет произведение всей жизни - "Лексикон словено-Роський и имен Толкование". Он работал над ним 30 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авторов украинского словаря обвинили в национализме

Работа состоит из 2-х частей и размещена на 475-ти страницах. Там истолковано на украинском языке 6982 слова на церковнославянском языке. В предисловии автор отметил, что славянский язык имеет много "темных" слов, поэтому он взялся за их объяснение старом украинском языке. При составлении словаря Беринда применил все основные средства научного проработки материала. Это паспортизация реестровых слов, представление цитат, ремарки, указания на фразеологизмы, замечания об этимологии слова, орфографии, отсылочные ремарки и тому подобное. Работу посвятил спудеям, то есть студентам.

Памво Беринда умер 23 июля 1632-го. Похоронен печатник в Киево-Печерской Лавре.

Статья "Как очищали украинский язык" появилась в газете "Правда" 4 октября 1937-го. В ней критиковали новый украинский-русский словарь, изданный АН УССР. Требовали приближения украинского языка к русскому.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выдали первый толковый украинский словарь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
августа

Выдали первый толковый украинский словарь

Самое читаемое
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
10
 Просмотров: 57809
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
21
 Просмотров: 51499
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
3
 Просмотров: 11997
Каменских сделала нудистское фото среди поля
Каменских сделала нудистское фото среди поля 1 Просмотров: 9063
Вика &quot;Полтава&quot; из &quot;Холостяка&quot; выложила в интернет свои откровенные фото
Вика "Полтава" из "Холостяка" выложила в интернет свои откровенные фото
6
 Просмотров: 7587
История
В пустыне обнаружили остатки древней мыловарни
В пустыне обнаружили остатки древней мыловарни Просмотров: 90
Раскопали игрушки, которым 3,5 тысячи лет
Раскопали игрушки, которым 3,5 тысячи лет Просмотров: 243
Выяснили время и причины возникновения туберкулеза
Выяснили время и причины возникновения туберкулеза Просмотров: 567
Сжег документы и застрелился - командир повстанцев не дался врагу
Сжег документы и застрелился - командир повстанцев не дался врагу
 Просмотров: 1377
Националисты создали отряды самообороны
Националисты создали отряды самообороны
 Просмотров: 576
Больше всего комментируют
4
Задержание "вагнеровцев" должно было быть украинской операцией, которая сорвалась после доклада в ОП
4
СБУ никак не причастна к "вагнеровцам" - глава украинской разведки
1
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1
Независимость - это украинские книги в магазинах и музыка в эфирах
Голосов: 2228
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua